Ungewöhnlich für Isny, nicht in Rot und Grün, sondern in Gelb und Weiß flattern dieser Tage die Wimpel über dem Marktplatz. Am Mittwochvormittag stehen darunter und rund um das Fontänenfeld bereits 70 geladene Gäste. Sie warten gespannt auf die offizielle Eröffnung des Marktplatzes, der nach dem Gemeinderatsbeschluss vor 16 Jahren endlich eingeweiht wird.

Am Donnerstag ziehen die Beschicker des Wochenmarkts auf dem Marktplatz ein und am Freitag können die Isnyer mit dem Feierabendmarkt gemeinsam ihre „gute Stube“ feiern.

Dass nicht die Stadtfarben mit roter und grüner Dekoration die Marktplatzeröffnung zieren, habe mit den Stammfarben des Feierabendmarkts am Freitag zu tun, klärt Katrin Mechler, Leiterin des Stadtmarketings neugierige Besucher auf. Auch die Laternen, in der einzigen verbliebenen Platane vor dem Hallgebäude, würden abends in diesen Farben leuchten, sagt sie.

Politische Prominenz

An Stehtischen und rund um das zunächst noch trockene Fontänenfeld, warten neben geladenen Gästen aus der AG Heimatpflege, der Stadtverwaltung, des Gemeinderats, Bürgern, Sponsoren und Gönnern auch die Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne), Axel Müller (CDU) sowie Benjamin Strasser (FDP), bis der offizielle Teil beginnt. Als weiterer Redner ist Regierungspräsident Klaus Tappeser aus Tübingen angereist. Tim Schneider vom federführenden Planungsbüro Deages lässt Details aus der Planungs– und Bauphase Revue passieren.

Bürgermeister Rainer Magenreuter wirkt bei seiner Rede erleichtert, eines der Mammutprojekte der Stadt und seiner Amtszeit bald ad acta zu legen und den Blick aus seinem Büro genießen zu können. „Kaum zu glauben, dass wir heute hier stehen, kaum zu glauben, dass wir die Stadtsanierung damit zum Abschluss bringen“, sagt das Stadtoberhaupt. Auch die vielen Hindernisse, die zu Verzögerungen im Ablauf geführt hätten, beispielsweise durch die archäologischen Grabungen, die Corona–Pandemie und damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten, Bürgerbegehren und Mehrfachbeauftragung von Planungsbüros, zählt Magenreuter in seiner „Kaum–zu–glauben–Liste“ auf.

Silberlinde wird noch gepflanzt

Besonders „kaum zu glauben“ findet er, dass manche Isnyer den neuen Marktplatz gar nicht so schön finden. „Man kann es eben nicht allen recht machen“, habe schon die frühere Vorsitzende des Stadtseniorenrats bei der Vorstellung der Bürgergruppen zur Gestaltung des Marktplatzes sehr deutlich gesagt.

Vor allem der Einwand „zu wenig Grün, zu wenig Bäume“ habe zu vielen Diskussionen geführt. Magenreuter versichert, dass Markus Lutz und Tobias Beßler vom Bauamt ihr Bestes gegeben hätten, einen Platz für einen weiteren Baum zu finden. Eine Silberlinde wird, sobald wieder Pflanzzeit ist, prominent mitten auf dem Platz stehen.

Die Kinder des Kindergartens Felderhalde warten gespannt darauf, bis da Fontänenfeld anspringt und sie ihre Luftballons loslassen dürfen. (Foto: Jeanette Löschberger )

Die Verkehrsfrage werde in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag erneut diskutiert und entschieden. Eine Komplettsperrung für den Durchgangsverkehr und damit auch keine Parkplätze oder eine Einbahnstraßenregelung werden in zwei Versuchsphasen mit Begleitung der CIMA (Beratungsgesellschaft für Stadtentwicklung) geprobt.

83.000 Pflastersteine verlegt

Kleine Restarbeiten seien noch zu erledigen, erklärt Tim Schneider. Dies seien beispielsweise die Möblierung und das Nacharbeiten an einigen Kanten, wo es noch hakt. Damit das „Filetstück der Stadt“ so schön aussehe, wie es jetzt ist, haben die Arbeiter rund 83.000 Pflastersteine, von denen die größeren 40 Kilogramm auf die Waage bringen, verlegt, erklärt er.

Der Platz für die Festredner ist gut gewählt, denn als die Sonne um die Ecke des Blaserturms lugt, rücken die Besucher ein Stück weiter in Richtung Hallgebäude, wo es noch schattig ist. Dort lässt es sich bei einem Glas Sekt gut aushalten. Regierungspräsident Tappeser zieht symbolisch den Hut vor dem schönen Marktplatz. „Hier findet Leben statt“, ist er sich sicher. Er nennt es ein Musterbeispiel, wie Politik und Bürgerengagement funktioniere. „Von unten nach oben“, denn nur so ist es auch „ihr Marktplatz“.

Die rund 13 Millionen Euro Städtebauförderung aus verschiedenen Fördertöpfen sieht er „in Isny gut investiert“. Mit einem Bezug zur künstlichen Intelligenz (KI) mahnt er, vieles werde immer unwirklicher, desto wichtiger werden solche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität, auf denen man sich treffen könne und real miteinander kommunizieren.

Fontänenfeld bleibt am Donnerstag trocken

Nach dem offiziellen Teil, der von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde, stehen bereits die Kinder vom Felderhaldekindergarten mit gelben und weißen Luftballons parat, die sie in den Himmel steigen lassen. Währenddessen wird das Fontänenfeld hochgefahren, um das Wasser bis in eine Höhe von einem Meter in die Luft zu spritzen. Sofort ließen es sich die ersten Kinder nicht nehmen einmal durch das sprudelnde Nass zu laufen und ihre Eltern nicht nur mit nassen Füßen zu erfreuen.

Der erste reguläre Wochenmarkt auf dem Isnyer Marktplatz wird gut angenommen. (Foto: Michael Panzram )

Am Donnerstag bleibt das Fontänenfeld gleich wieder trocken, was mit dem Wochenmarkt zu tun hat, der erstmals regulär mit seinen Ständen auf den Marktplatz rückt. „Das große Chaos ist ausgeblieben“, zeigt sich Marktmeister Markus Fischer zufrieden, als er gerade dabei ist, sich bei den Beschickern zwischen Schmalzbrunnen und geöffnetem Stadtbach vor Seppis Brauhaus nach deren Befinden am neuen Standort zu erkundigen.

Apropos geöffneter Stadtbach: Die Mulde, in der das Wasser inzwischen sprudelt, wurde wenige Stunden nach der offiziellen Eröffnung schon zur Gefahrenquelle. Ein Radfahrer übersah die Vertiefung, stürzte, blieb aber unverletzt. Wenig später waren Absperrungen auf der Seite zur Obertorstraße aufgestellt.