Auch zehn Jahre nach der Schließung hat das Krankenhaus seinen festen Platz in den Isnyer Herzen. Das wurde beim Erinnerungscafé deutlich.

Beim gut besuchten Erinnerungscafé berichteten ehemalige Beschäftigte und Zeitzeugen von ihrem persönlichen Bezug zum Krankenhaus und von besonderen Menschen wie Alfred Welsch, Bertila Müller, Gerhard Jennemann, Roland Hopfner oder Schwester Maxima. Eine der frühesten Erinnerungen daran hat die ehemalige Nachbarin Ingrid D’Angelo, die in nächster Nähe aufwuchs.

Das Krankenhaus mit seinem großen Nutzgarten und dem Schweine- und Hühnerstall war für sie wie ein „Abenteuerspielplatz“, der von Gärtner Eugen und der Gartenschwester betreut wurde – wie auch der schöne Park zur Erholung hinter dem Haus mit seinen bemerkenswerten Rosenbeeten.

„Des war bekannt, dass in Isny das Essen gut war“, so lautet die einstimmige Meinung – auf eine gute Versorgung aus der Küche wurde großen Wert gelegt. Eine frühere „Kochlehrtochter“ war ebenfalls anwesend, die Anfang der 1950er Jahre in der Krankenhausküche eine dreimonatige Ausbildung genoss, für die ihre Eltern übrigens bezahlen mussten.

Schwestern übernehmen Wäsche, Küche, Pflege

Immer wieder kam die Sprache auf die barmherzigen Schwestern des Klosters Reute. Schon seit 1899 waren die Schwestern in Isny im Einsatz, zuerst noch im ersten Krankenhaus in der Rainstraße und ab 1908 am bekannten Standort. Sie sind ein wesentlicher Teil der Geschichte, denn ihnen oblag der gesamte Betrieb – von der Wäsche über die Küche bis hin zur umfassenden Pflege der Patienten.

Obwohl fast immer greifbar und zum Beispiel als OP-Schwester hoch qualifiziert, erhielten sie nur ein bescheidenes Gehalt und sehr wenig Freizeit. Der Einschnitt war groß, als 1976 die letzten 13 Ordensfrauen abberufen wurden. Auch die tägliche Messe im Krankenhaus ist bei vielen Isnyern noch gut im Gedächtnis geblieben. Ein munterer Austausch entspann sich darüber, wer wann dort ministriert oder musiziert hat.

Humorvoller Chefarzt

Den Übergang vom Städtischen Wilhelmsstift zum Kreiskrankenhaus (ab 1. Januar 1971) hat ein Mann besonders geprägt: Chefarzt Albert Niess war in den 60er- und 70er-Jahren bis zu seinem Ruhestand 1981 die herausragende Persönlichkeit. Als Arzt aus Leidenschaft kämpfte er entschlossen für die Sanierung und den Erhalt des Hauses.

Sein Humor ist bis heute unvergessen, so erzählt die spätere Pflegedienstleiterin Doris Graenert von ihrem Vorstellungsgespräch anno 1968. Nach der schriftlichen Bewerbung musste sie sich unkonventionell im Röntgenraum bei Niess vorstellen, er bat sie ihre Hände herzuzeigen und kommentierte dann: „Nägel sind geschnitten, nicht lackiert – sie sind schon halb eingestellt.“

Brot aus der Küche

Da es Niess zu Hause nicht vergönnt war, Fußballspiele anzuschauen, gab es die Absprache, dass zu einer bestimmten Uhrzeit ein Anruf aus dem Krankenhaus erfolgte, mit der Meldung, dass ein Notfall vorliege. Seine Frau stellte Graenert später zur Rede, dass es doch verdächtig ist „immer wenn Sie Bereitschaft haben, muss mein Mann abends nochmal ins Krankenhaus und – ich habe gar keine Sirene gehört.“

Wartende und vermeintlich hungrige Patienten versorgte Niess spontan mit einem eigenhändig geholten Laib Brot aus der Küche, erzählt Inge Wagner. Das Betriebsklima war gut – immer wieder kam die Sprache auf gelungene Feste und Ausflüge, man half und verstand sich, berichtet Monika Zehrlaut.

Balkone brechen ab

Unvergessen ist auch der Nikolaustag 1984 als in den frühen Morgenstunden zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr die betonierten Balkone an der Südseite abklappten und gegen die Hauswand donnerten. Damals waren die Sanierungsarbeiten in vollem Gange und als Ursache des Einsturzes ging man von den Baggerarbeiten für eine Drainage entlang der Balkonfundamente aus.

Aufgrund des großen Lärms und den Glassplittern in den Zimmern wurden die erschrockenen Patienten in einer ersten Maßnahme in andere Zimmer verlegt – dank des besonnenen Handelns kam niemand zu Schaden. Kurios war, dass tags zuvor eine Übung zur Rettung der Patienten im Hause stattfand – die natürlich im Ernstfall eine Evakuierung über die Balkone vorgesehen hätte.

Mitarbeiter wurden eingebunden

Der ehemalige Personalratsvorsitzende und Technischer Leiter Alfons Siegel erinnerte daran, dass nach der Einweihung des Neu- und Anbaus 1986 das Krankenhaus in vielen Bereichen wie Küche, Heizung, Kühlung und Operationssäle zeitweise das modernste Haus im Landkreis war.

Laut Doris Graenert war die Sanierung so erfolgreich, weil die betreffenden Mitarbeiter mit eingebunden wurden. Nicht zu vergessen sind die durchweg positiven Erinnerungen an die Zivildienstleistenden des Krankenhauses, darunter auch die Gründungsmitglieder der Isnyer Kultband „The Gangster of Love“.

Die neuere Geschichte ist bei vielen noch sehr präsent, wie das Ende der Geburtshilfe 1996 oder das immer wieder aufkommende Schließungsszenario.

Noch beim 100-jährigen Jubiläum 2008 gab sich die damalige OSK-Geschäftsführerin Elizabeth Harrison-Neu optimistisch, dass das Krankenhaus in Isny eine Zukunft hat. Doch die offizielle Schließung der Notaufnahme fand am 30. Juni 2014 statt und am Morgen des nächsten Tages endete die letzte Schicht. Im Januar 2015 wies der Bundesgerichtshof die Klage von der Stadt Isny ab. Die Geschichte des Krankenhauses war besiegelt.