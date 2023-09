Erich Nold aus Isny feiert 90. Geburtstag

Dankbar und zufrieden hat Erich Nold aus Isny im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag gefeiert. Anlässlich seines Jubeltages bekam der frühere Lehrer und Dozent auch Besuch vom stellvertretenden Bürgermeister Peter Clement. „Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint“, blickte Nold zurück.

Generationen von Schülern in Isny und Leutkirch haben bei ihm die Schulbank gedrückt und Englisch und Erdkunde beigebracht bekommen — wenn es nach Erich Nold gegangen wäre, wären sogar noch ein paar weitere Generationen dazugekommen. Doch irgendwann war eben das Rentenalter erreicht. 44 Jahre lang unterrichtete Nold aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen: „Ich habe den Beruf geliebt.“

Dank Zusatzstudium ans Gymnasium

Aufgewachsen in Haisterkirch, machte Nold in Ravensburg sein Abitur, studierte danach in Weingarten auf Lehramt und begann 1954 an einer Volksschule in Dießen bei Horb am Neckar. In dem Dorf hielt es ihn aber nur zwei Jahre, dann machte er sich wieder auf in Richtung Heimat und wechselte an die Hauptschule nach Isny. Das schöne Allgäu wurde dem Oberschwaben so zum Lebensmittelpunkt. Hier lernte er bald Gisela kennen, die frisch an der Chemieschule studierte. 1961 heirateten sie und bekamen zwei Kinder.

Nach etwas mehr als zwei Jahrzehnten als Lehrer in Isny absolvierte Erich Nold ein Zusatzstudium, dass ihm einen Wechsel ans Gymnasium in Leutkirch ermöglichte. Den Weg in die Nachbarstadt habe er oft mit dem Fahrrad zurückgelegt, berichtet der Jubilar. „Bei Wind und Wetter“, betont er. Am Gymnasium verbrachte Nold noch einmal 20 Jahre im Schuldienst, ehe er 1998 in Rente ging.

Dozent an der VHS

Den Drang, den Menschen etwas beizubringen, hatte Nold aber weiterhin. Sich einfach nur zurücklehnen oder aufs Radfahren konzentrieren, wollte er nicht. So war der Weg zum Englischdozent an der VHS Isny ein kurzer. Immer wieder machte er auch den Sprachreiseleiter nach Großbritannien — und das bis ins hohe Alter. Erst die Coronapandemie beendete Nolds Tätigkeit an der Volkshochschule unfreiwillig.

Vor zwei Jahren durften Gisela und Erich Nold ihre Diamantene Hochzeit feiern, nun stand das nächste große Fest an. Im Kreise der Familie, zu der außer den zwei Kindern auch vier Enkelkinder gehören, wurde am vergangenen Samstag fröhlich gefeiert. „Es geht mir gut. Das Gehör hat halt etwas nachgelassen“, sagt Nold, als er mit Peter Clement auf der Terrasse plaudert. Der stellvertretende Bürgermeister war gekommen, um dem Jubilar einen Strauß Blumen sowie die Glückwünsche des Bürgermeisters und des Ministerpräsidenten zukommen zu lassen.

Das Wunderbare im Alltäglichen sehen

Einen Spruch der amerikanischen Schriftstellerin Peral Buck, der neben den persönlichen Worten Winfried Kretschmanns stand, las Clement vor: „Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“ Damit zeigte sich Erich Nold sehr einverstanden.