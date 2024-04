Erich Kästner-Abend im roten Salon

Till Bastian liest am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr im Roten Salon in Isny aus dem Buch „Die dreizehn Monate“ von Erich Kästner. Karten sind für 18 Euro nur an der Abendkasse erhältlich.

Erich Kästner (1899 - 1974) ist heute vor allem als Autor von Kinderbüchern bekannt („Das fliegende Klassenzimmer“, „Das doppelte Lottchen“), aber er war weit mehr als das - Lyriker und Lebemann, Weltbürger und Kriegsgegner, Verfasser zeitkritischer Texte und Gedichte („Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn“) und aktiver Gegner des atomaren Wettrüstens der sechziger Jahre.

Der Isnyer Arzt und Autor Till Bastian, fünfzig Jahre jünger als Kästner, wird am 26. April im Rahmen der Isnyer Literaturtage das Publikum im „Roten Salon“ vor allem mit Kästners Spätwerk, dem Gedichtezyklus „Die dreizehn Monate“ bekannt machen, aber auch viele weitere Hinweise auf das vielschichtige Werk dieses oft missverstandenen Dichters geben. Dabei bezieht er sich insbesondere auf die politischen Aktivitäten des 1974 in München gestorbenen Mannes, dem er im Schwabing der 50er Jahre des Öfteren auch „leibhaftig“ begegnen konnte - just um die Zeit, als auch „Die dreizehn Monate“ veröffentlicht worden sind (1955).

Anmeldung