Der Gemeinderat hat dem dauerhaft verkehrsfreien Marktplatz mit seinem einstimmigen Votum einen sehr guten Start verschafft. Die Geschlossenheit ist bei dieser so zentralen Angelegenheit mehr als erfreulich. Nach den eindeutigen Ergebnissen der CIMA-Studie brauchte es allerdings auch nicht mehr allzu großen Mut, für die Fußgängerzone zu stimmen. Isnys gute Stube kann nun endgültig frei von Autos gedacht werden. Um den Marktplatz ganzjährig attraktiv zu machen, ist das eine gute Ausgangslage.

Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn der Gemeinderat in den vergangenen Jahren eine andere Reihenfolge seiner Entscheidungen gewählt hätte. Ganz am Anfang hätte die Verkehrsfrage geklärt werden müssen, um danach die Neugestaltung des Marktplatzes ohne dieses Damoklesschwert anzugehen. Gerade die so wichtige Begrünung hätte ohne eine mögliche Fahrbahn wesentlich freier diskutiert werden können. So wirkt manches leider wie Stückwerk. Oder anders formuliert: Eine einzelne, recht zarte Silberlinde ersetzt noch keine zwei gefällten Platanen.