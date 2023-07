Erfolgreiche Allgäuer Langläufer

Die Langläufer des Stützpunkts Allgäu haben sich beim Deutschlandpokal in Blankenburg/Harz hervorragend geschlagen. Im Rahmen der Sommerleistungskontrolle im Skilanglauf des Deutschen Skiverbandes zeigten die Athleten beeindruckende Leistungen und erzielten beachtliche Ergebnisse.

Vom Stützpunkt Allgäu waren Jakob Moch und Tim Paitz vom WSV Isny sowie Rosa–Lina Schneider und Philipp Moosmayer von der TSG SLZ Leutkirch am Start. Die Sommerleistungskontrolle diente sowohl den Vereins– als auch den Stützpunkttrainern als erste Standortbestimmung, um die Effektivität des Trainings zu überprüfen und den Vergleich mit Sportlern auf höchster nationaler Ebene zu ermöglichen.

Am Samstag mussten sich die Langläufer einem 3000–Meter–Lauf stellen und anschließend einen anspruchsvollen Athletiktest absolvieren. Die Stützpunktsportler zeigten dabei starke Leistungen. Tim Paitz glänzte über die 3000 Meter mit einer beeindruckenden Zeit von 9:08,2 Minuten und sicherte sich den zweiten Platz in der U20. Auch Jakob Moch mit 9:15,3 Minuten in der U18 und Philipp Moosmayer mit 9:18,7 Minuten in der U20 liefen persönliche Bestzeiten und belegten den zweiten bzw. fünften Platz.

Rosa–Lina Schneider hatte bei ihrem ersten Start im Deutschlandpokal ebenfalls eine solide Leistung und erreichte eine Zeit von 13:33 Minuten, was ihr den 21. Platz einbrachte. Im Athletiktest zeigten sich Schneider und Moch auf dem 15. Platz, Moosmayer auf dem neunten Platz und Paitz auf dem fünften Platz.

Der spannende Rollskilauf in Freier Technik am Sonntag begeisterte Zuschauer und Betreuer. In der U18 kämpften sechs Sportler in einem knappen Rennen im Zielsprint um den Sieg, Jakob Moch erkämpfte sich über die 9,2 Kilometer mit zwei Sekunden Rückstand auf den Sieger einen dritten Platz. Mit der U20 startete auch die Männerkonkurrenz über 11,6 Kilometer. In der Schlussabfahrt lagen so noch 16 Läufer nahezu gleichauf und lieferten sich einen spannenden Zielsprint. Philipp Moosmayer verpasste den Sieg nur um 1,3 Sekunden und wurde in der U20 sehr guter Vierter. Tim Paitz erreichte in der U20 den 15. Platz, während Rosa–Lina Schneider in der U16 den 19. Platz über die 6,9 Kilometer belegte.