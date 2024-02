Eingebrochen und Spielkonsole entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend im Zeitraum zwischen 20 und 22.30 Uhr in eine Wohnung in der Rainstraße eingebrochen. Der Unbekannte schlug laut Polizeibericht eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Daraus entwendete er nach jetzigem Stand lediglich eine Spielkonsole. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Telefon 07562/976550.