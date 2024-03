Eine Masterarbeit auf Wanderschaft

„Zärtlich Lügen, wissend Lächeln“, so der Untertitel der Ausstellung, die ab Montag, 11. März auch in Isny zu sehen ist. Die Isnyerin Jana Rowenski hat sich nach mehreren Praktika in Isny und Umgebung für ein Masterstudium MultiMediaArt an der Fachhochschule in Salzburg entschieden. Ihre Masterarbeit in Kommunikationsdesign, die zusammen mit ihrer Kommilitonin Magdalena Jo Umkehrer entstanden ist, geht nun auf Wanderschaft. In den Räumlichkeiten der Firma Edelrid wird sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Für Edelrid-Geschäftsführer Vitus Wuhrer ist Gleichstellung der Geschlechter seit geraumer Zeit ein größeres Thema in seiner Firma. „Wir stellen fest, dass wir uns trotz zunehmender Bemühungen den gesellschaftlichen Ungleichheiten nicht entziehen können“, sagt er. Umso wichtiger sei es, im alltäglichen Tun darauf aufmerksam zu machen, traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen, sich bewusst zu machen, welche Konsequenzen damit einhergehen. Zum dritten Mal in Folge nimmt er sich daher den Weltfrauentag zum Anlass. Bei der interaktiven Ausstellung „Sind gleich da“ sollen sich die Mitarbeiter fünf Tage lang damit beschäftigen und austauschen.

Gleichberechtigte Gesellschaft wird dauern

Eine gleichberechtigte Gesellschaft ist für Rowenski kein Mythos, eher eine Utopie.

Wir können da hinkommen, aber es dauert einfach noch sehr lange, ist sie sich sicher.

Die zentrale Frage, die sich Rowenski und Umkehrer bei ihrer Masterarbeit stellten, lautet: „Wo verschwinden Frauen im gesellschaftlichen Bild? „Der thematische Schwerpunkt liegt auf der bescheidenen Konstruktion der Mutterrolle in unserer Gesellschaft, genau da setzten wir an“, sagt Rowenski. Diese Rolle wird mit interaktiven Ausstellungsstücken aufgedeckt und schafft damit eine Erkenntnis von den „blinden Flecken“: täglichen, versteckten Handlungen, die unsere stereotypischen Rollenbilder und somit unsere Zukunft beeinflussen.

Bei einer interaktiven Datenvisualisierung können sich die Besucher der Ausstellung selbst Gedanken zum Alltag und sich dadurch ein Bild davon machen, wie weit weg wir in unserer Gesellschaft noch von der Gleichberechtigung sind. Daher auch der Titel mit Untertitel der Ausstellung: „Sind gleich da“ und „Zärtlich Lügen, wissend Lächeln.“ Das sei bewusst provokant gewählt, sagt Rowenski. Denn in dem System, wie es jetzt ist, profitieren nur wenige. Vieles werde schöngeredet, bekräftigt sie. Je älter sie werde, desto mehr bewusst werde ihr wie schwer es ist, die alten Muster zu durchbrechen. Das sei aber notwendig, um sich auf den Weg zur Gleichberechtigung machen.

„Sind gleich da“ ist ein Projekt von Jana Rowenski und Magdalena Jo Umkehrer. Von 11. bis 15. März können Besucher bei der Firma Edelrid im Achener Weg 66 in Isny die Ausstellung ansehen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr, Freitag von 12 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.