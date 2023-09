Zweimal haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Isny zugeschlagen. Erst war in der Nacht zu Montag ein Busunternehmen in der Maierhöfener Straße dran, in der Nacht zu Dienstag traf es dann das Gymnasium. Das teilte die Polizei in Ravensburg am Dienstagnachmittag mit. Ob für beide Einbrüche die gleichen Täter verantwortlich sind, sei bislang nicht bekannt. Die Polizei in Isny hat die Ermittlungen aufgenommen.

In beiden Fällen seien Bargeld und andere Wertgegenstände gestohlen, hieß es in dem Polizeibericht weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im ersten Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Gebäude eines Busunternehmens, indem sie eine Türe aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie mehrere Büroräume und Busse nach Wertgegenständen.

Fenster eingeschlagen

In der Folgenacht schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Gymnasiums ein und durchsuchten anschließend mehrere Büroräume. Die Aufregung in der Schule war am Dienstag entsprechend groß. Erst mussten die Lehrer feststellen, dass Unbekannte in das Lehrerzimmer eingedrungen waren und mehrere Gegenstände gestohlen hatten. Dann bekamen davon auch die Schüler mit, weil plötzlich die Polizei vorfuhr, um den Tatort abzusperren und Spuren zu sichern.

Über die Feuertreppe, erklärte Schulleiter Jochen Müller, seien die Täter hochgekommen und hätten ein Fenster eingeschlagen. „Hoher Vandalismusschaden“ sei entstanden, erklärte er. Fehlen würden unter anderem mehrere Laptops, ein größerer Bildschirm und kleiner Wertgegenstände. Immerhin die Tür zum Sekretariat sei so massiv, dass sie den Einbrechern widerstanden habe.

Bereich am Mittag wieder freigegeben

Nach einem für die gesamte Schule aufregenden Vormittag habe die Polizei die zuvor untersuchten Bereiche am Mittag wieder freigegeben, sagte Müller. Für das Kollegium hieß es dann: aufräumen und noch einmal genau schauen, was eventuell fehlt. Letzte Gewissheit könne es dazu erst am Mittwoch geben, erklärte der Schulleiter weiter, wenn auch die Kollegen, die am Dienstag nicht in der Schule gewesen waren, ihren Platz kontrolliert hätten.