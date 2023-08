Einbruch im Jugendzentrum Isny

In das Jugendzentrum in der Rainstraße ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangter der Einbrecher in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Schlussendlich entwendete der Unbekannte ein Elektronikgerät und Bargeld. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 in Verbindung zu setzen.