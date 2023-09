Einbrecher stehlen Sonnenbrillen aus Geschäft

Mehrere hochwertige Sonnenbrillen haben Unbekannte am Montagmorgen aus einem Geschäft am Marktplatz gestohlen. Der oder die Diebe zerstörten laut Polizeibericht gegen 4.30 Uhr eine Scheibe, stiegen in den Verkaufsraum ein und nahmen den bisherigen Ermittlungen zufolge etwa 10 bis 15 Sonnenbrille der Marke „Ray–Ban“ mit. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.