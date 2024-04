Einbrecher stehlen Ringe aus Schmuckwerkstatt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheibe einer Schmuckwerkstatt in der Espantorstraße eingeschlagen und Ringe aus der Auslage gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat nach dem Einbruch Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 07552/9840 entgegen. Der Wert des Diebesguts könne noch nicht beziffert werden, heißt es in der Mitteilung.