Ein Umweltbuch mit Katharina Thalbachs Stimme

Die aus Isny stammende Cellistin Nikola Spingler ist seit vielen Jahren mit dem Streichquartett „Die Nixen“ erfolgreich. Ihr jüngstes Projekt heißt Oceankids - unsere Stimmen für das Meer. Es ist ein „musikalisches Meerchen“, in dem es um Umweltschutz geht. Entstanden sind ein Mini-Musical und ein Musik-Bilder-Hörbuch, das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen ist.

Wer auf die Internetseite www.oceankids.de geht, der muss nicht lange nach einem kurzen Video suchen, in dem verkleidete Streicherinnen zu sehen sind und eine sehr bekannte Stimme zu hören ist. Der Ausschnitt zeigt eine kleine Sequenz aus dem Mini-Musical von vier Musikerinnen, die als „Die Nixen“ zusammenarbeiten.

Die Stimme, die erklärt, was dahinter steckt, gehört der unverwechselbaren Katharina Thalbach. Die bekannte Schauspielerin hatte sich, als sie von Oceankids erfuhr, dazu bereiterklärt, das Hörbuch einzusprechen. „Bei ihrer Mission, ihren geliebten Ozean vor der Vermüllung zu retten, erleben die kleine Nixe und ihr Freund, der Wal, aufregende Abenteuer“, sagt Thalbach in dem Trailer.

Neuer Einfall in der Coronapandemie

Mit dem einen Satz ist kurz und knapp umrissen, worum es geht und welche Idee die aus Isny stammende und in Rostock lebende Nikola Spingler mit ihren drei Musikerkolleginnen hatte. Eigentlich ist Popmusik mit klassischen Instrumenten die große Leidenschaft des professionellen Streichquartetts, das seit dem Jahr 2006 zusammenarbeitet. Auf Tour waren sie schon mit Michael Bublé und Mando Diao. „Das ist für jeden was“, sagt Spingler über den Stil des Quartetts.

In der Coronapandemie kam ein neuer Einfall dazu: ein „musikalisches Meerchen“. Es sollte um Umweltschutz und junge Menschen gehen, die sich schon in frühen Jahren damit konfrontiert sehen.

Wir wollen Kinder für Umweltschutz begeistern, sagt Spingler bei einem Kurzbesuch in der Allgäuer Heimat und in der Buchhandlung Mayer in der Wassertorstraße.

Auch dort nämlich sind vor wenigen Tagen einige Exemplare des Musik-Bilder-Hörbuchs Oceankids eingetroffen. Auf Diemut Mayers Wunsch hin signiert Spingler die Bücher sogar, die sogleich einen exponierten Platz bekommen.

In dem Buch erwarten die Leser einerseits Bilder der Illustratorin Julia Ginsbach, Texte der Mitglieder des Streichquartetts sowie kleine Notenschlüssel, die mit Zahlen versehen sind. Die Zahlen leiten diejenigen an, die hinten im Buch den QR-Code aktivieren, der zum Hörbuch führt.

Dort erwartet die Leser nicht nur Thalbachs herrlich tiefe Stimme, sondern es gibt jede Menge Lieder von „Die Nixen“, die diese zur Weltreise, die die kleine Nixe und der Wal in dem Buch unternehmen, passen. Das Ziel ihres jüngsten Projekts beschreibt Spingler so: „Alles Kinder werden Oceankids.“ Um diese Aufgabe noch intensiver anzugehen, planen „Die Nixen“ auch Projektwochen in Schulen, die sich dafür interessieren. Auch in Isny will Nikola Spingler mit diesem Angebot an die entsprechenden Stellen gehen.

Das Buch „Oceankids“ von Die Nixen und Julia Ginsbach ist im Uberreuter Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die ISBN-Nummer lautet: 978-3-219-12021-9. Das Begleit-Hörbuch zum Streamen gibt es unter www.MuBiBu.de. Weitere Informationen im Internet unter www.dienixen.de und www.oceankids.de.