Ein Stück Isny für die Küche

Während der kalten Tage stehen Glühwein, Tee, Kakao oder heiße Zitrone hoch im Kurs. Für jede Art von Heißgetränk bereit, sind die neuen Isny Tassen, die mit ihrem schwarz-weißen Design zum Hingucker in Küchenregalen und auf Kaffeetischen werden. Verkaufsstart für das neue Isny Produkt ist bei der Isnyer Schlossweihnacht.

„Mit unserer Tasse bringen wir ein Stück Isny in jede Küche“, freut sich Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH (IMG), als sie eine von ihnen in den Händen hält. Pünktlich zur Adventszeit und noch pünktlicher zur Isnyer Schlossweihnacht bringt die IMG das neue Isny Produkt heraus: nicht nur weil man sich an dem hochwertigen Porzellan die Hände während des Besuchs im Schlosshof wärmen kann. Und nicht nur, weil sich Isny auf „Mehrwege“ begibt und bei der weihnachtlichen Großveranstaltung einen weiteren Schritt in Richtung Müllvermeidung und Ressourcenschonung geht: nachdem Plastikbecher schon lange von der Schlossweihnacht verbannt und durch Porzellan ersetzt wurden, wird heuer an den kulinarischen Ständen erstmals neben Einweg- nun auch Mehrweggeschirr und -besteck angeboten. Da spülmaschinenfest, halten die Tassen lange durch und ersetzen kurzlebiges Plastik auch unterwegs. Pro Stück kosten die Isny Tassen 8,50 Euro.

