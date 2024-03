Ein ruhiges Einsatzjahr für die Feuerwehr Isny

Die Gesamtfeuerwehr Isny hat bei ihrer Hauptversammlung auf ein ruhiges Einsatzjahr 2023 zurückgeblickt. Der seit einem Jahr amtierende Kommandant Claus Frey blickte zufrieden auf die vergangenen Monate. Neben den Abteilungsberichten gab es vor allem Beförderungen und Ehrungen, von denen eine ganz besonders herausragte.

Wenn sich die große Isnyer Feuerwehrfamilie trifft, ist das immer ein beeindruckendes Bild. Hunderte Kameradinnen und Kameraden in Uniform kommen dann zusammen, um eben jene Kameradschaft zu stärken, auf die es im Ernstfall, also im Einsatz, ankommt. Ein jeder muss sich da auf seinen Nebenmann und seine Nebenfrau verlassen können. Nur so kann es gut funktionieren, wenn es um Leib und Leben geht.

Weil bei der Feuerwehr in einer kleinen Stadt wie Isny tätig sein heißt, es ehrenamtlich zu leisten, ist die Anerkennung der Leistung umso wichtiger. Deshalb standen bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr auch viele besondere Auszeichnungen auf dem Programm. Und es gab reichlich lobende Worte.

Wir sind insgesamt eine sehr, sehr gut ausgebildete Truppe. Claus Frey

Bürgermeister Rainer Magenreuter etwa bemerkte, dass sich die Isnyer ganz sicher „Tag und Nacht auf die Feuerwehr verlassen“ könnten. Besonders erwähnte er diejenigen, die Verantwortung übernehmen würden. Diese, allen voran Frey und seine Stellvertreter Dominik Lubrich und Andreas Angele, betrieben einen hohen Aufwand. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Norbert Fesseler bedankte sich ebenfalls sehr für die Bereitschaft aller, sich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen - und das rund um die Uhr.

Gleichzeitig sparte Fesseler nicht mit kritischen Worten, diese gingen allerdings raus aus der Mensa im Schulzentrum an all diejenigen, die von der Feuerwehr profitieren. Das Anspruchsdenken vieler Bürger sei gestiegen, viele würden zuallererst an den eigenen Vorteil denken. Das sei eine Entwicklung, die er bedenklich finde, sagte Fesseler. Von Claus Frey bekamen die Feuerwehrleute ebenfalls ein dickes Lob: „Wir sind insgesamt eine sehr, sehr gut ausgebildete Truppe."

Loderndes Kaminfeuer auf dem Fernsehbildschirm

Frey zeigte auf, dass die Gesamtfeuerwehr (Stadt Isny plus die vier Ortschaften Großholzleute, Neutrauchburg, Beuren und Rohrdorf) zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 248 Mitglieder gehabt habe, davon 187 aktive. Diese hätten „ein sehr ruhiges Jahr“ erlebt, sagte der Kommandant - und setzte einen roten Faden in seiner Rede, indem er diesen Satz in der Folge mehrmals wiederholte.

Ruhiges Jahr? Tatsächlich seien die Einsätze im Vergleich zum Jahr 2022 mit 160 auf dem genau gleichen Niveau geblieben. Jedoch hätten die Fehlalarme drastisch von 34 auf 56 zugenommen. Brände habe es 22 gegeben, häufig kleinere. Kurios: Zwei Einsätze, bei denen ein Feuer gemeldet wurde, entpuppten sich als auf dem Fernsehbildschirm lodernde Kaminfeuer.

Diese seien jeweils von Nachbarn gesehen worden, die dann den Notruf gewählt hätten. Besonders bemerkenswert: Einer dieser beiden letztlich unnötigen Einsätze war an Heiligabend und erwischte die Feuerwehrleute zu einer Zeit, als entweder der Kirchgang oder schon das Abendessen im Kreise der Familie anstand.

Die Berichte der vier Abteilungskommandanten Tobias Prinz (Beuren), Chrysant Müller (Großholzleute), Klaus Geromiller (Rohrdorf) und Wolfgang Harscher (Neutrauchburg) zeigten die ganze Anforderungspalette, die Feuerwehrleute im Jahresverlauf abzuarbeiten haben: ein Chlorgasunfall im Ferienpark Center Parcs, ein Heckenbrand, eine Ölspur, ein umgekippter Katamaran auf dem Badsee, Wasser im Keller eines Hauses, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Auch die Berichte der Gefahrgutgruppe Allgäu, der Höhenrettungsgruppe, des Spielmannszugs und der Altersabteilung gehörten dazu.

Höhepunkte der Hauptversammlung waren mehrere Dutzend Beförderungen sowie die Ehrungen für langjährige aktive Mitglieder. Heraus ragte Hans Stolz, der im vergangenen Jahr schon für 50 Jahre Mitgliedschaft im Spielmannszug geehrt worden war und nun auch das halbe Jahrhundert als aktiver Feuerwehrmann voll hat. Für diese Leistung erhielt er vom gesamten Saal stehenden Applaus.