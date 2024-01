Ein musikalischer Schlossspaziergang

Der Förderverein für Kunst & Kultur lädt am Samstag, 17. Februar, im Schloss Isny ab 19 Uhr zu einem musikalischen Spaziergang ein. Dabei wird Berthold Büchele, begleitet vom Gitarristen Ernst Greinacher, die Gäste durch verschiedene Räume führen und mit Texten, Liedern und Instrumentalstücken interessante Einblicke in die Geschichte des ehemaligen Klosters und Schlosses geben.

Im Refektorium geht es laut Vorschau um Essen und Trinken, in der Marienkapelle um sakrale Musik. In weiteren Räumen wie dem kleinen Barocksaal wird an das gesellige Zusammensein der Mönche, an die Erlangung der Reichsunmittelbarkeit sowie an das Ende des Klosters durch die Säkularisation und an die weltliche Nutzung des Gebäudes als Schloss erinnert.

In der Pause gibt es im Abtshaus etwas für den Gaumen, umrahmt von höfischer Tafelmusik. Anschließend endet der Abend im roten Salon. Durch diesen musikalischen Schlossspaziergang erfährt der Besucher auf kurzweilige Weise etwas über die wechselhafte Geschichte von Kloster und Schloss Isny. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Eine telefonische Voranmeldung wird unter der Telefonnummer 07562/914100 bei der Kunsthalle im Schloss erbeten.