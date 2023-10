Ein kleines Stück Isnyer Schlossweihnacht verschenken

Rote Teppiche, flackernde Kerzen und ein Hauch von Tannenduft ‐ im Innenhof von Schloss Isny kehrt weihnachtliche Heimeligkeit ein und pünktlich zum Nikolaustag ist es so weit: Isny lädt zur Schlossweihnacht. Von Mittwoch, 6., bis Sonntag, 10. Dezember, verführen Gaumenfreuden, Weihnachtsklänge, Kulturerlebnisse und Handwerkskunst in eine andere Welt. Greifbare Vorfreude zum Verschenken gibt es bereits jetzt in Form von Wertgutscheinen. Der Wert eines Gutscheins beträgt vier Euro und kann an jedem Stand, egal ob Gastronomie oder Kunsthandwerk und für das Kindertheater, während der gesamten Schlossweihnacht eingelöst werden. Ab sofort sind die Gutscheine in der Isny-Info im Hallgebäude in gewünschter Stückzahl erhältlich.