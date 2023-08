Für den 21–jährigen Syl Bytyqi beginnt gerade das zweite Lehrjahr zum Stuckateur bei Bodenmüller Putz und Stuck in Isny. Ganz bewusst hat er sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Der Betrieb wird von Konstantin Bodenmüller, selbst Handwerksmeister und Zunftmeister der Isnyer Handwerkerzunft, geleitet. Mehr junge Menschen ins Handwerk zu bekommen ist ihm eine Herzensangelegenheit. Im vierten Teil der Serie „Junge Handwerker“ erklären Bodenmüller und Bytyqi, welche Voraussetzungen junge Menschen für den Beruf des Stuckateurs brauchen und welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt.

Der aus dem Kosovo stammende Bytyqi ist seit 2013 in Deutschland, er spricht ausgezeichnet Deutsch und hat ein freundliches, offenes Auftreten. Beides wichtige Eigenschaften, um „draußen auf unseren Baustellen, mit Kundenkontakt zu arbeiten“, sagt Bodenmüller. Handwerkliches Geschick, körperliche Fitness und keine Angst vor schmutzigen Händen brauche es auch, ergänzt Bytyqi. „In unserem Betrieb bilden wir nicht nur Stuckateure aus, auch eine Ausbildung als Maler ist bei uns möglich“, erklärt Bodenmüller, der insgesamt zehn Stuckateure, davon zwei Meister und vier Maler beschäftigt.

Sein eigenes Haus bauen

„Nachdem ich ein freiwilliges soziales Jahr als Erzieher abgeleistet und anschließend eine Ausbildung in der Industrie als Anlagen– und Maschinenführer angefangen hatte, war für mich nach dem ersten Jahr klar, dass ich gerne eine vielfältigere Ausbildung machen möchte“, sagt Bytyqi, der genau dies im Handwerk gefunden hat. Außerdem habe ihm ein Freund von seiner Ausbildung im Handwerk erzählt. Vom ersten Tag an habe er gemerkt, dass es das Richtige für ihn sei. „Es fühlt sich an wie richtige Arbeit und es hat Zukunft“, begeistert er sich.

„Wenn ich einmal ein Haus baue, kann ich vieles selbst machen, und ist dann mehr wie mein ‚eigenes Haus‘“, ist er überzeugt. „Außerdem kann ich jeden Tag sehen, was ich mit meinen Händen geschafft habe“, nennt er für ihn wichtige Eigenschaften seines Berufs. Neben dem reinen Verputzen lernen Stuckateure in ihrer Ausbildung auch die richtige Materialauswahl oder das Anbringen von Akustik– und Wärmedämmungen und das Erstellen von Trockenbauwänden.

Glücklich im Beruf

Warum Handwerk? Dazu hat Zunftmeister Bodenmüller eine klare Einstellung: „Für junge Menschen ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit immer wichtiger geworden. Viele streben nicht mehr danach, so viel Geld wie möglich verdienen zu wollen, vielmehr soll der Beruf abwechslungsreich sein, die verrichtete Arbeit Sinn ergeben, und dennoch der Verdienst ordentlich sein. Statistisch gesehen ist der Handwerker am glücklichsten in seinem Beruf, da kann uns keine andere Branche das Wasser reichen. Dies relativiert durchaus den ein oder anderen Euro, der in der Industrie an irgendwelchen Bändern mittels monotoner Arbeit oder Schichtarbeit mehr verdient wird“.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter? Die Meisterschule sei für Bytyqi ein Thema, wenn er die Ausbildung abgeschlossen habe, weil die Verdienstmöglichkeiten dann noch besser seien, sagt er. Die Berufsschule für Auszubildende im ersten Lehrjahr befindet sich in Leutkirch, zusammen mit Maurern, Fliesenlegern und Brunnenbauern. Ab dem zweiten Lehrjahr geht es nach Leonberg. Dort habe es ausgezeichnete Lehrkräfte, ergänzt Bodenmüller. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es zahlreiche, zählt er auf: Vorarbeiter, dieser könne auch zur „rechten Hand des Chefs“ werden, Techniker, Meister und zahlreiche Spezialisierungen, beispielsweise als Restaurator oder Trockenbauer.

Praktika und Ferienjobs

Ist der Beruf auch für Frauen geeignet? „Da bei uns meist auf der Baustelle gearbeitet wird, haben wir kaum bis keine Bewerbungen von jungen Frauen“, sagt Bodenmüller. Grundsätzlich spräche aber nichts dagegen. „Aktuell haben wir außer Syl keinen Auszubildenden“, sagt Bodenmüller. Um sich ein besseres Bild von dem Beruf zu machen, bietet er Praktika und Ferienjobs an. Der Zunftmeister macht sich fast täglich Gedanken darüber, wie Nachwuchs im Handwerk gefunden werden kann. Aktuell macht er sich dafür stark in der Region ein Coaching–Angebot für Betriebsinhaber zu etablieren, damit sie die Bedürfnisse der jungen Auszubildenden besser verstehen lernen und sie als Fachkräfte im Betrieb halten können.