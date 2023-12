In der kleinen Wohnung im Betreuten Wohnen in der Sonnenhalde ist an diesem Morgen kaum ein Durchkommen. Zahlreich ist die Familie von Theresia Schmid erschienen: ihre fünf Töchter, eine Enkeltochter und sogar zwei Urenkel sind da, um zu feiern und auf die nächsten gesunden Jahre anzustoßen. Peter Manz überbringt als stellvertretender Bürgermeister im Namen der Stadt Isny und des Landes die Glückwünsche.

„Die Gesundheit spielt noch ganz gut mit, ich bin zufrieden“, sagt Theresia Schmid. Nur das Augenlicht würde nachlassen, was sie aber nicht daran hindert, täglich spazieren zu gehen. „Bewegung ist wichtig“, weiß die Jubilarin, die seit 75 Jahren in Isny wohnt. Erst sei es die Ausbildung gewesen, die sie veranlasst habe, aus der Pfalz hierher zu ziehen. Ein paar Jahre danach habe sie hier ihren Mann kennengelernt. Vor zehn Jahren habe sie sich dann entschieden, ins Betreute Wohnen zu ziehen.

Früher viel getanzt

„Wenn es die nächsten zehn Jahre so weitergeht, ist alles gut“, sagt sie. Eine Tochter erklärt, ihre Mutter habe nämlich ein Ziel: mindestens so alt zu werden wie Johannes Heesters, er wurde 108 Jahre alt. Mit Yoga und Gymnastik halte sie sich fit. Ihre Mutter sei noch sehr umtriebig und gerne draußen, sagt sie weiter. Frühstücken auf dem Balkon, jeden Tag einen Spaziergang - „ohne Rollator“ betont die Seniorin, und in den örtlichen Cafés kann man sie oft bei Kaffee und Kuchen antreffen. Auch wenn das Sehen nicht mehr so gut gehe wie früher, laufe sie gerne ihre bekannten Stecken, auch in die Stadt. Es habe sich aber schon viel verändert in den letzten Jahren, und „an den neuen Marktplatz werde ich mich auch gewöhnen“, sagt sie verschmitzt.

Hier in Isny fühle sie sich wohl und zu Hause, sagt sie. Sie sei Mitglied im Schwäbischen Albverein gewesen, habe getanzt und war 14 Jahre bei den Donnerstagswanderern dabei. Aus dieser Zeit habe sie noch viele Bekannte, von denen einige schon zum Gratulieren angerufen haben, mit den anderen treffe sie sich regelmäßig.

Zwei Söhne hat Theresia Schmid auch noch. Einer sei leider vor vier Monaten in Chemnitz gestorben, der andere lebe in Kalifornien, erzählt sie. Den habe sie sogar schon einmal besucht, vor über 30 Jahren, seitdem sei der Kontakt regelmäßig, aber leider nur telefonisch. Aber wenn der Plan aufgehe, werde er im nächsten Jahr mit seiner Familie ins Allgäu kommen, um seine Mutter zu besuchen.