Ein Jahr Trauercafé in Isny

Wohin sollen Hinterbliebene mit ihrer Trauer, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Als Antwort auf diese Frage haben Renate Kreil und Yvonne Maier-Müller im November 2022 ein Trauercafé in Isny gegründet.

Das Reden unter Gleichgesinnten tut gut, lautet ihr Eindruck ein Jahr später.

Das Symbol ihres Trauercafés ist für Kreil und Maier-Müller ein Rettungsring. Ihn haben sie symbolisch ausgeworfen mit ihrem Angebot im katholischen Gemeindehaus St. Michael in der Kemptener Straße 12. Immer am zweiten Freitag eines Monats bieten sie hier von 15 bis 17 Uhr konfessionslos und offen eine Anlaufstation an.

Eingeladen sind alle, die trauern

„Eingeladen sind alle, die trauern, ganz egal, ob alt oder jung, männlich oder weiblich, welche Konfession, ob der Todesfall schon lange zurückliegt oder gerade erst eingetreten ist. Wir möchten Hinterbliebenen einen geschützten Raum bieten, in dem sie bei einem gemütlichen Kaffee und einem guten Stück Kuchen oder Zopf mit anderen ins Gespräch kommen und dann feststellen können, dass sie mit ihren Gefühlen und Gedanken keinesfalls allein sind, sondern dass es ganz vielen anderen Menschen genau so geht wie ihnen selbst“, sagten die beiden Frauen vor einem Jahr zum Start des Angebots. Geändert hat sich daran nichts, denn das Konzept habe sich bewährt.

Kreil arbeitet als Pflegefachkraft im Hospiz, macht Krisenintervention und ist Trauerbegleiterin, Maier-Müller spricht nach dem Tod ihres Mannes vor ein paar Jahren mit den Trauernden aus eigener Erfahrung und arbeitet als ehrenamtliche Hospizbegleiterin.

Ein geschützter Ort

Bis zu zehn Menschen kämen zu den regelmäßigen Treffen, manche immer, andere nur selten, wieder andere kämen mit Unterbrechungen. Alle eine der Wunsch, sich an einem geschützten Ort mit anderen Hinterbliebenen austauschen zu können. Entstanden seien dadurch schon Kontakte, die über das einmal im Monat stattfindende Treffen hinausgingen, sagen Kreil und Maier-Müller.

Um für ihr Angebot zu werben, werden die Frauen am Donnerstag, 9. November, mit einem Stand auf dem Isnyer Wochenmarkt präsent sein. Das nächste Treffen findet dann am Freitag, 10. November, wie gewohnt von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus St. Michael statt. Am Anfang werde wie immer ein Impuls der beiden Organisatorinnen in Form einer vorgelesenen Geschichte stehen, um danach zwanglos ins Gespräch zu kommen.