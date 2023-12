Ein Film wie ein argentinischer Tango

„filmreif“ zeigt am Dienstag, 12. Dezember, um 20 Uhr im Neuen Ringtheater den Film „Adiós Buenos Aires“ (Deutschland/Argentinien, Regie: German Kral, FSK: ab 12 Jahren, 93 Minuten).

Argentinien 2001: Julio Färber, Besitzer eines kleinen Schuhladens in Buenos Aires und leidenschaftlicher Bandoneon-Spieler in einem Tangoorchester, sieht angesichts der allgegenwärtigen Wirtschaftskrise und des politischen Chaos keinen anderen Ausweg mehr, als nach Deutschland - dem Geburtsland seiner Mutter - auszuwandern. Doch das Schicksal hat etwas anderes mit ihm vor: Durch einen Autounfall trifft er Mariela. Die temperamentvolle Taxifahrerin und ihr Sohn wachsen ihm ungewollt schnell ans Herz. Und mit Ricardo Tortorella, der betagte, aber noch immer betörend singenden Tango-Ikone früherer Zeiten, findet Julios Tango-Band eine neue Stimme und fast zu altem Glanz zurück. Das alles soll Julio aufgeben? Nur für wirtschaftliche Sicherheit in Europa ... wo niemand so für den Tango und die Liebe brennt?

