„Lieben Sie Brahms?“ Die Frage stammt diesmal nicht von Ingrid Bergmann gestellt (1961 im gleichnamigen Kinoerfolg) ‐ hier jedoch mit allerlei Johannes Brahms ein Nachmittag und Abend im Schloss Isny, durchgeführt an drei Orten in drei Konzert-Teilen mit „Henschel & Friends“.

Neben Christoph Henschel und Elitza Chivarova-Poxleitner, Violine, Monika Henschel (Viola) und Clemens Weigel (Violoncello) war die Pianistin Margarita Oganesjan mit dabei. Im Roten Salon ging es los mit zwei Brahms-Sonaten für Violine und Klavier, die in G-Dur und in d-moll. Wunderbar ihr Zusammenspiel, beider zupackende Virtuosität! Solch international gefeierte Stars im Allgäu zu Gast zu haben, ist ein großes Geschenk.

Hausherr Hechelmann lauscht

Auch Hausherr Friedrich Hechelmann gesellte sich, bescheiden am Rande, zu den Lauschenden. Nach Rotwein und Käsehäppchen gab es zwei Etagen tiefer eine Fortsetzung in der Marienkapelle: Zwei Streichquartette des in Hamburg geborenen Wahl-Wieners standen an, die Quartette in c-moll und in B-Dur. Das könnte man durchaus als nicht ganz einfach zu konsumierende Kost bezeichnen, jedoch als einen Leckerbissen für Liebhaber.

Brahms zwingt in dieser Kammermusik bei intensivster Motivarbeit und furios stürmenden Melodien die vier Solisten, ihre Grenzen auszuloten. Jedoch gibt es in Adagio- und Andante-Sätzen idyllisch-selig anmutende Momente. Ein Instrument fiel da ganz besonders auf, sobald es als Solo selig über den anderen zu schweben begann: es war die Bratsche.

Mit Feuereifer

Als der Rezensent, selbst auch Bratscher, sich in der Pause nach dieser Viola, etwas schüchtern Mut sammelnd, erkundigte, reichte Monika Henschel ihm kurzerhand das Instrument ‐ „...spielen Sie doch mal!“ ‐ Und das auf einem Instrument von 1746 des Meisters Petrus Guarneri ‐ was für ein persönlicher Gänsehaut-Moment!

Konzertteil drei folgte im Refektorium des Schlosses, das Klavierquintett f-moll. Auch hier notiert Brahms in den Noten, mit den Musikern geläufigen Zeichen und Anweisungen, sich gehörig ins Zeug zu legen. Und das gelang allen fünf miteinander Musizierenden mit Feuereifer und deutlich zu spürender Herzenslust!