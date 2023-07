Ehepaar Riedel aus Isny ist seit 50 Jahren verheiratet

Das Ehepaar Riedel aus Isny blickt an seinem Goldenen Hochzeitstag zufrieden zurück — und ist immer noch glücklich beieinander. Durch ihre Verwurzelung in der christlichen Kultur hätten sie gelernt, sagen Wolf–Peter und Dagmar Riedel dass es für ein glückliches Zusammenleben keine bessere Leitlinie gäbe als den Rat von Jesus Christus aus der Bergpredigt: „Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, danach erst sieh zu, wie du den Splitter aus deines Nächsten Auge ziehst.“ Gut Schwäbisch ausgedrückt: Jeder hat genug vor der eigenen Tür zu kehren.

Peter Clement besuchte die beiden rüstigen Eheleute im Schatten der Bäume in Riedels schönem Garten und nahm sich Zeit zum Gespräch mit dem ehemaligen Arztkollegen Wolf–Peter und seiner Dagmar. Clement überbrachte einen Blumengruß im Auftrag von Bürgermeister Rainer Magenreuter und die Glückwunschurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Auf dem Boden der Realitäten

Der Ehejubilar gab dem stellvertretenden Bürgermeister bei der Verabschiedung seinen einzigen Wunsch an die Stadt mit auf den Weg: Sorge als Gemeinderat bitte dafür, dass auf dem kahlen Marktplatz mindestens noch zwei große Schattenbäume gepflanzt werden, die sich verwurzeln können.

„Wir gehören zu den ‚Blumenkindern‘ der 68er–Jahre, die alles besser wussten als die Alten. Wir träumten von einer neuen, heilen Welt. Wir waren mit einem alten VW–Bus unterwegs, fast bis ans Ende der Welt. Wir haben das Leben genossen, haben allerlei Abenteuersport getrieben, sind so manches Risiko eingegangen — und sind mit der Heirat 1973 wieder auf dem Boden der Realitäten gelandet“, erzählen die Riedels.

Umzug in die Allgäustadt Isny

Bei einem Polterabend von Freunden in einem Keller in Weilimdorf hätten sie sich Anfang der 70er–Jahre kennengelernt, sich heillos ineinander verliebt und seien mit der Heirat das Wagnis einer festen Langzeitbeziehung eingegangen. Und hätten bald die Erfahrung gemacht, dass Ehe nur mit der Bergpredigt gelingt. Wolf–Peter hatte ein Psychologiestudium in Tübingen bereits hinter sich, Dagmar ihr Lehramtsstudium in Reutlingen. Beide stammen aus dem Großraum Stuttgart. Auf ihren ersten beruflichen Stellen in der Industriestadt Mannheim habe es ihnen nicht gefallen.

Nach der Eheschließung sei die zweit–glücklichste Entscheidung ihres Lebens das Allgäustädtchen Isny gewesen, einschließlich der Anstellung bei den Waldburg–Zeil–Kliniken als Jungpsychologe mit der Zusatz–Facharzt–Ausbildung zum Psychoanalytiker. Ehefrau Dagmars berufliche Heimat wurde die Grundschule. „Ich bin mit meiner Klasse 29 Jahre lang beim Festzug mitmarschiert“, erzählt sie. 20 Jahre lang wirkte der promovierte Psychoanalytiker in seiner eigenen Praxis in Isny. Im Gespräch philosophiert er über die wesentlichen Epochen seines und ihrer beiden Leben: Mitgeprägt vom Faschismus der Hitlerzeit durch die Eltern. Es folgte der Wirtschaftswunder–Aufbruch mit Hilfe hunderttausender Gastarbeiter. Bald die Gegensteuerung mit der 68er–Träumerei. Um Geld zu verdienen die berufliche Verantwortung, nebenher zwei Söhne großgezogen. An den Wochenenden die Berge, Wandern, Klettern, Gleitschirm fliegen, Skifahren, Paddeln im Wildwasser, Segeln im Bodensee. „Von Isny aus sind dem Sport fast keine Grenzen gesetzt“, freut sich das Ehepaar.