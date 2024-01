Franz und Franziska Badent aus Haubach haben kürzlich von Ortsvorsteher Claus Zengerle zu ihrer Diamantenen Hochzeit einen Geschenkkorb und eine Urkunde des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht bekommen.

„Die Diamantene Hochzeit ist ein besonderer Festtag für die beiden, besonders der kirchliche Festtag ist ihnen sehr wichtig“, erzählt die Schwiegertochter Christine Badent in der gemütlichen Stube des alten Bauernhofs in Haubach. Selten habe sie so ein eingeschworenes Paar erlebt, sagt sie begeistert. Franz, der 1938 geboren ist, ist mit fünf Geschwistern auf am Wohnplatz 43 in Haubach aufgewachsen. Er hat das elterliche Anwesen mit über 500-jähriger Hofgeschichte im Jahr 1970 übernommen. Seine Frau Franziska (geb. 1941) kommt ursprünglich vom Haldenhof aus Aigeltshofen.

Kennengelernt haben sich die beiden, als Franz Badent in jungen Jahren bei der Firma Wahl Sanitär in Wangen gearbeitet hat. Im Außendienst musste er Arbeiten bei den Waldburg Zeil-Kliniken in Neutrauchburg erledigen. Dort arbeitete Franziska und so kam es in den folgenden Wochen zu weiteren Treffen, da sich die beiden auf Anhieb sympathisch waren. An ihren Hochzeitstag können sich die beiden noch gut erinnern. Es sei sehr kalt gewesen, 1963 war das Jahr der „Seegfrörne“ am Bodensee. Die kirchliche Hochzeit fand am 4. Februar 1964 in Bad Wurzach auf dem Gottesberg statt. Zur anschließenden Hochzeitsfeier ging es nach Beuren ins Gasthaus Kreuz.

Schwierige Zeiten haben zusammengeschweißt

Erst nach der kirchlichen Hochzeit zog Franziska nach Haubach auf den Hof. Gemeinsam haben sie sechs Kinder großgezogen, von denen der zweitgeborene Sohn Wolfgang heute den Hof in Haubach als Biobetrieb weiterführt. Die elf Enkelkinder bereichern das Leben der beiden, denn jeden Tag ist eines da, um nach ihnen zu schauen und beim Nachmittagskaffee ein Schwätzle zu halten. Beide Jubilare arbeiten noch jeden Tag auf dem Hof mit, „das ist ihr Leben, die gemeinsame Arbeit und die schwierigen Zeiten, die sie durchgemacht haben, haben sie zusammengeschweißt“, sagt die Schwiegertochter.

Eine schöne weitere Verbindung hat die Hochzeit der beiden vor 60 Jahren noch mit sich gebracht: Die jüngere Schwester von Franz heiratete den Bruder von Franziska. Die Dorfgemeinschaft und Vereinszugehörigkeit waren Franz, der in diesem Jahr seinen 86. Geburtstag feiert immer wichtig. 40 Jahre war er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Neutrauchburg. Von 1967 bis 1992 war er deren Kommandant. Er war im Kirchengemeinderat dabei und spielte 54 Jahre In der Musikkapelle Beuren mit. Franziska ist seit vielen Jahren bei den Landfrauen aktiv dabei.