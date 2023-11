Duo „ImTakt“ kommt im Zuge von „klavier plus“ mit Mandoline, Domra und Klavier nach Isny

Das Duo „ImTakt“ mit Klavier, Domra und Mandoline spielt am Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr im Zuge der Isnyer Kammermusikreihe klavier plus im Refektorium des Schlosses Isny.

Olga Dubowskaja an Domra und Mandoline und Olesya Salvytska am Klavier bilden eine außergewöhnliche kammermusikalische Besetzung in ihrem Duo „ImTakt“. Die drei Instrumente bieten gerade im Zusammenspiel eine breit gefächerte Klangpalette, wie die Stadt Isny mitteilte. Diese wird von den zwei Musikerinnen voll ausgeschöpft. Auch wenn Domra und Mandoline vor allem ihre Heimat in der russischen Musik haben, sind sie weit darüber hinaus einsetzbar. Im Programm des Duos „ImTakt“ bieten sie klassische Stücke, die ganz besonders ausdrucksstark und gefühlvoll zum Klingen gebracht werden durch die besondere Besetzung. Die beiden Musikerinnen präsentieren Werke von Vivaldi, Beethoven, Chopin und vielen weiteren Komponisten.

Bei klavier plus in Isny dreht sich alles um den imposanten Schimmelflügel im Schloss Isny. Rund um dieses Instrument erarbeitet das Kulturform Isny alljährlich eine außergewöhnliche Kammermusik-Reihe. Klavier plus steht für die Kombination der Klänge des Flügels mit immer neuen Instrumenten, Künstlern und Musikrichtungen.

Alle Informationen zur Konzertreihe gibt es unter www.isny.de/klavier-plus. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Isny Info am Marktplatz, bei allen reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter isny.reservix.de.