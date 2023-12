Duell der Chemiker“ mit Experimenten

Beeindruckende Experimente hat die Naturwissenschaftlich-technische Akademie (NTA) Isny für ihre Weihnachtsvorlesung am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr vorbereitet. Das Motto lautet: „Olympia 2023 - Duell der Chemiker“. Unter der Leitung von Jürgen Nowarra stellen sich Schülerinnen und Schüler einem Wettbewerb, indem sie verschiedene chemische Reaktionen erzeugen und damit das Publikum zum Staunen bringen. Die NTA möchte mit dieser Weihnachtsvorlesung einen unterhaltsamen Einblick in die vielfältige Welt der Naturwissenschaften geben. Eingeladen sind alle Interessierten. Die Veranstaltung findet im Großen Saal statt, dauert rund 90 Minuten und kostet keinen Eintritt. Nach den Vorführungen gibt es für die Besucherinnen und Besucher einen kleinen Umtrunk in der Mensa.