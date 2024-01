Blutspenden retten Leben: Das DRK ruft dazu auf mit guter Tat ins neue Jahr zu starten und organisiert zwei Bluspendeaktionen. Die Termine sind am Donnerstag, 11. Januar, und am Freitag, 12. Januar, jeweils in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr im Kurhaus, Unterer Grabenweg 18, in Isny. Das DRK bittet Blutspenderinnen und Bluspender, jetzt einen Blutspendertermin online zu reservieren unter www.blutspende.de/termine