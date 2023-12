Angebliche Spendensammler in Isny haben sich als dreiste Diebe entpuppt. Das berichtet die Polizei, die nun um Hinweise auf die Täter bittet und Geschädigte aufruft, sich zu melden.

Die bislang unbekannten Betrüger sprachen am Freitag gegen 11.30 Uhr mehrere Kunden eines Ladens in der Lindauer Straße an. Die mindestens drei Männer gaben vor, Spenden zu sammeln. Wenn die angesprochenen Personen ihre Geldbörsen hervorholten, gelang es den Täter, vereinzelt Geldscheine daraus zu stehlen.

So sehen die Täter aus

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,8 Meter groß, hat dunkle kurze Haare, einen sogenannten Hollywoodian Bart. Er trug eine schwarze glänzende Jacke, einen schwarzen Pullover mit weißen Buchstaben auf der Brust, eine schwarze Hose und eine schwarze Schuhe.

Täter 2 ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,8 Meter groß, hat dunkle Haare, möglicherweise hell im oberen Bereich gefärbt, und einen Oberlippenbart. Bekleidung war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhe.

Täter 3 ist circa 20 bis 25 Jahre alt, 1,8 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift Dolce und eine schwarze Jacke, schwarze Hose mit aufgerissenem linken Knie sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Was sie bei sich trugen

Alle drei Personen führten Klemmbretter mit angeblichen Spendenlisten mit sich. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/9840 entgegen. Die Polizei bittet auch etwaige Geschädigte sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden.