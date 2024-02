Dreiste Diebe stehlen vier Trauringe

Einem dreisten Trickdiebstahl ist ein Juwelier in der Isnyer Innenstadt am späten Montagvormittag zum Opfer gefallen. Das teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter lenkte eine Angestellte im Gespräch so ab, dass sein Komplize insgesamt vier Trauringe aus einer Auslage stehlen konnte. Das Fehlen der Schmuckstücke fiel erst auf, nachdem die beiden Täter das Geschäft wieder verlassen hatten. Von ihnen liegt folgende Personenbeschreibung vor: der erste Täter war circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze glatte kurze Haare und trug einen hellen Hoodie. Der zweite Täter war etwa Anfang 30, etwa 1,80 Meter groß und korpulenter. Er hatte helles Haar und schlechte Zähne. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und einen Rucksack, außerdem fielen Tattoos auf den Fingern auf.

Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen die Täter ebenfalls aufgefallen sind oder die Angaben zu ihrer Identität machen können, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.