Doris Knecht liest aus „Die Nachricht“

„Hast du schon Die Nachricht gelesen?“. Diesen Satz werden Isnyer in den nächsten Monaten immer wieder hören. Und dann ist keine Nachricht aus der aktuellen Presse gemeint, sondern der Roman „Die Nachricht“ von Doris Knecht. Denn dieses Jahr liest die Stadt Isny wieder gemeinsam ein Buch, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt. Die dritte Auflage des erfolgreichen Literatur–Projektes „Isny liest ein Buch“ startet in diesen Tagen.

Im Mai hatte das Kulturforum Isny alle Literaturbegeisterten dazu aufgerufen Buchvorschläge einzureichen. Nun hat die Jury entschieden und aus den vielen interessanten Einsendungen den Roman der Vorarlberger Autorin ausgewählt. Die Organisatoren haben bereits Kontakt zur Autorin aufgenommen und sie für den Herbst zur Lesung nach Isny eingeladen. So kann es nun in die Detailplanung des Rahmenprogramms gehen, denn das Motto ist schließlich „Isny liest ein Buch und spricht darüber“. Alle Informationen zu den Veranstaltungen rund um das Buch und die Lesung werden im Spätsommer veröffentlicht.

„Die Nachricht“ handelt von den fatalen Folgen von Frauenverachtung und digitaler Gewalt — und von den Lügen, die wir gerade den Menschen erzählen, die uns am nächsten stehen. Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in dem Haus auf dem Land, wo die Familie einst glücklich war. Die Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während Ruth das Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie eines Tages eine anonyme Messenger–Nachricht bekommt, von einer Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth selbst.

Doris Knecht, geboren in Vorarlberg, ist Kolumnistin (unter anderem beim Falter und den Vorarlberger Nachrichten) und Schriftstellerin. Ihr erster Roman, Gruber geht (2011), war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde fürs Kino verfilmt. Zuletzt erschienen Besser (2013), Wald (2015), Alles über Beziehungen (2017), weg (2019) und Die Nachricht (2021). Die Verfilmung von Wald kommt im Herbst 2023 in die Kinos. Sie erhielt den Literaturpreis der Stiftung Ravensburger und den Buchpreis der Wiener Wirtschaft. Doris Knecht lebt in Wien und im Waldviertel.

Die Projektgruppe „Isny liest ein Buch“ des Kulturforums Isny lädt nun alle Leser aus der Region ein, sich in dieses Werk zu vertiefen und freut sich besonders darüber, wenn sich Isnyer und Gäste bei jeder Gelegenheit zur gemeinsamen Lektüre austauschen — beim Einkaufen, beim Spazierengehen, im Café.