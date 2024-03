Isny

Digitale Fotoschau durchstreift „Kanada - von Ost nach West“

Isny / Lesedauer: 1 min

Um Kanada dreht sich eine digitale Fotoschau in Isny. (Foto: Rupert Barensteiner/hdsidesign )

Rupert Barensteiner präsentiert am Samstag, 30. März im Adlersaal in in Isny-Großholzleute die digitale Fotoschau „Kanada - von Ost nach West“.