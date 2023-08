Die lange und aufwendige Sanierung der Josefskapelle in Isny–Vorstadt geht ihrem Ende entgegen. Noch vor dem Jahresende sollen die andauernden Arbeiten abgeschlossen sein. Vor der offiziellen Wiedereröffnung gibt es am Sonntag, 10. September, dem „Tag des offenen Denkmals“ einen ersten Einblick für Interessierte.

Seit dem Jahr 1752 steht die Josefskapelle auf dem Vorstadtfriedhof. Das kulturhistorisch bedeutsame Bauwerk wurde in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder mal renoviert. Seit 2016 ging es richtig ans Eingemachte. Die Sicherheit in St. Josef war nicht mehr zweifelsfrei gegeben. Herabfallende Putzteile gaben Anlass, am 18. März 2016 eine Schadensdokumentation des Dachtragwerkes zu erstellen. Mit der Instandsetzung wurde damals Architekt Klöpf beauftragt. Mit einem sogenannten Vorpaket ist am 2. September 2017 das Architekturbüro Pawle aus Lindenberg mit der Übernahme beauftragt worden.

Die Josefskapelle hat ihr restauriertes Turmkreuz zurück. Seit November 2022 strahlt das Doppelkreuz nun wieder auf der Turmspitze über der Viehweid. (Foto: Liana Menz )

Auf der Zielgeraden

Nach gründlicher Vorbereitung bei mehreren Begehungen wurde damals ein Gesamt–Sanierungskonzept entwickelt. Danach gerieten die Sanierungsmaßnehmen aus verschiedenen Gründen ins Stocken. „Langsam und sicher befinden sich die Arbeiten auf der Zielgeraden“, sagt Stadtpfarrer Edgar Jans.

War die Großbaustelle mit Dach– und Turmsanierung gestartet, so beinhaltete das vergangene Jahr umfangreiche Gewerke an Decke– und Wandmalereien im Kircheninneren. An vielen Stellen war die Farbe abgeblättert und der Innenputz hatte sich gelöst. Die Kapelle durfte seit Jahren nicht mehr betreten werden.

Oben auf dem Raumgerüst konnten die Mitarbeiter der Weissenhorner Restaurierungswerkstätte Amann — dem Himmel nah — unter der elliptischen Gewölbedecke ihrer Arbeit nachgehen.

Unsere Aufgaben sind unter anderem an Wand– und Deckengemälden den Putz zu verfestigen und auch die Hohlräume zu hintergießen, sodass nicht wieder Stückchen davon herunterfallen, erklärt Restaurator Hagen Meschke.

Noch stehen Teile des Gerüsts in der Kapelle

Bei vorangegangenen Restaurierungsmaßnahmen, die vermutlich Anfang 1970 durchgeführt worden sind, ist die Gewölbedecke mit Schrauben gesichert worden. Diese korrodierten und standen zum Teil über die Malerei hinaus. „Wir haben alle 450 Schrauben entfernt und durch witterungsbeständige Dübel ersetzt. Die darüber liegende Stelle ist ausgekittet worden. Große Sorgfalt erforderte die Retusche der Farbfassung an den Architekturmalereien. Bei der Restaurierung soll der ursprüngliche gealterte Zustand der Malerei erhalten bleiben. Schließlich soll nichts Neues entstehen und spätere Retuschen für die Fachleute ablesbar bleiben“, so Meschke.

In einem Injektionsverfahren werden von Restaurator Hagen Meschke Putzhohlstellen hinterfüllt und so konsolidiert. (Foto: Liane Menz )

Inzwischen sind die Sanierungsarbeiten an der Raumschale abgeschlossen. Noch ist aber nicht alles fertig. Bevor das restliche Gerüst in der Kapelle komplett abgebaut wird, müssen noch Arbeiten auf der Empore, an den im Norden und Süden angebauten Seitenkapellen und an zwei Leinwandgemälden über den Seitenaltären erfolgen. Die Beleuchtung im Inneren der Kapelle muss auch noch erneuert werden. Dann folgt eine gründliche Reinigung“, so die Info von Architekt Andreas Pawle.

Auch das Wetter muss mitspielen

Das Kriegerdenkmal mit den drei Gedenktafeln aus Holz, die sich an der Außenwand im Osten, hinter der Sakristei, in einer Mauernische befinden, werden noch vom Putzrestaurator und Maler überarbeitet. Der Zahn der Zeit hat auch an der Erinnerungsstätte, die für die Gefallenen und Vermissten des Ersten und Zweiten Weltkriegs angebracht wurde, genagt. Im Außenbereich bleibt das Gerüst noch für den Farbanstrich der Fassade stehen. Je nach Fortschritt und Wetter dürften die Malerarbeiten in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

„Die von der Diözese genehmigte Kosten liegen bei 1.375.000 Euro. Bis Ende Juli 2023 wurden 810.000 Euro zur Zahlung angewiesen. Einige Gewerke sind allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, auch noch nicht, oder nicht vollständig bezahlt“, so die Auskunft von Pawle.

Pforten öffnen sich am Tag des offenen Denkmals

Silke Sautter, hauptamtliche Kirchenpflegerin in Isny, teilt auf Nachfrage mit, wie sich die Sanierungskosten aufteilen. Demnach beteiligt sich der Verein zur Erhaltung sakraler Kulturgüter mit 12.500 Euro und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 75.000 Euro. Durch großzügige Spenden und mehrere Aktionen kamen 34.854 Euro zusammen. Für die restlichen Kosten müssen das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg und die Katholische Kirchengemeinde Isny aufkommen.

Am Sonntag 10. September, öffnet anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“, die Josefskapelle erstmals nach acht Jahren Bauzeit ihre Pforten. An diesem Tag bietet sich die Möglichkeit, die Kapelle zu besichtigen. Nach der offiziellen Eröffnung um 11.30 Uhr durch Rudi Daumann, folgt um 12 Uhr ein Klangerlebnis mit Christian Schmid; anschließend besteht die Möglichkeit, an einer Führung mit Petra Frey durch die Kapelle teilzunehmen. Weitere Führungen werden um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr angeboten. Danach schließen sich die Pforten der Kapelle aber noch einmal — bis zur endgültigen Fertigstellung.