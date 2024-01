Sternsingen bedeutet, Kinder helfen Kinder und sammeln für Gleichaltrige in aller Welt. Beim diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024. Auch in Isny verkleiden sich Kinder und ziehen durchs Stadtgebiet und die Ortschaften, um Spenden zu sammeln.

Nach altem Brauch schreiben sie den Segensspruch 20*C+M+B+24 - Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus - an die Tür. Rund um das Organisationsteam um Diakon Jochen Rimmele, Eva Kimmich, Michaela Olbricht, Ulrike Krapf-Grath und Kirchenmusiker Christian Schmid trafen sich die Kinder bereits im Dezember und probten die Sternsinger-Lieder.

Kostüm-Anprobe

Am Dienstag war dann unter anderem Kostüm-Anprobe angesagt. Doch vorher beschäftigten sich die Jungen und Mädchen mit dem Thema, unter welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. Jochen Rimmele brachte den Kindern das Thema auf spielerische Art und Weise näher und war begeistert davon, wie viel Wissen und Engagement vorhanden ist: „Es ist sehr schön anzusehen, wie engagiert die Kinder sind und wie toll sie sich einbringen“, freut sich Rimmele.

„Tolles und sinnvolles Projekt“

Auch Eva Kimmich, bereits seit vielen Jahren im Organisationsteam, ist begeistert, dass so viele Kinder mit dabei sind. „Die Kinder opfern ihre Ferienzeit und tun etwas Gutes.“ Auch Kimmich ist nach wie vor mit viel Freude dabei und steckt gerne Zeit und Arbeit in - wie sie findet - „ein tolles und sinnvolles Projekt“. Nachdem die Kinder einiges über das Schwerpunktland Amazonien gehört haben, durften sie sich einen speziellen Sternsingerfilm ansehen.

Von Willi Weitzel (bekannt durch das Fernsehformat „Willi will’s wissen“) erfuhren die Mädchen und Jungen, wie man in und von der Natur lernt. Denn dies hat Willi bei seiner Reise nach Amazonien erfahren. Nach dem Film wurde es dann ernst: die letzte gemeinsame Singprobe stand an. Zudem gab es eine Einkleideprobe. Damit auch alles gut klappt, wurde zudem noch ein Hausbesuch geübt. „Ich freu mich schon sehr“ meinte Jonas, der bereits zum zweiten Mal mitläuft. „Mir macht das Sternsingen viel Spaß.“

Neun Gruppen

Los geht es am Mittwoch nach der Aussegnung. Die rund 40 Kinder laufen in neun Gruppen. Ein festlicher Gottesdienst schließt am 6. Januar in der Kirche St. Maria die diesjährige Sternsingeraktion ab. Gesammelt wird für Projekte des Kindermissionswerks in aller Welt, beispielsweise für Schwester Ingeborg Meroth aus Christazhofen, die sich in Indonesien für Schulbildung der Kinder auf der Insel Tello einsetzt.

Wenn die Sternsinger nicht alle Haushalte in Isny erreichen können, liegen auch gesegnete Aufkleber in der Kirche St. Maria, Isny bereit.

Der Laufplan

Isny: Mittwoch, 3. Januar, in Amannstraße, Roßwiesenweg, Herrenbergweg, Fürstenweg, Klosterweg, St. Nikolaiweg, Schloßgraben, Dekan-Marquardt-Straße, Römerstraße, Am Leitbach, Am Feuerschwanden, Dorenwaid, Gründels, Schweinebach, Neutrauchburg, Am Dreifingerbach, Känerweg, Dengeltshofener Straße, Vorstadt Kastellstraße, Senngutweg.

Donnerstag, 4. Januar, in Innenstadt, Spitalhofweg, Am Krummbach, Jahnstraße, Ibergweg, Friedrich-Silcher-Straße, Mühlbachstraße, Gwatweg, Löwenzahnweg, Trollblumenweg, Margaritenweg, General-Moser-Weg, Eisensbergweg, Am Schlößle, Kitzenwiesweg, Haggweg, Hans-Lantzenbergweg, Hans-Guldinstraße, Sonnenhalde, Am Reuteweg, Wilhelmstraße, Bahnhofstraße, Reiffenstraße, Pfannenstiel, Obere Achstraße, Färbergasse, Am Moos, Veilchenweg, Krokusweg, Lohbauerstraße, Am Krebsbach, Winkelwiesen.

Freitag, 5. Januar, in Innenstadt, Am Pfänderholz, An der Friedsäule, Am Friedhag, Hohe Linde, Friedrich-Distel-Str., Adolf-Kolping-Str., Wachtelweg, Braunkehlchenweg, Lindauer Str., Rotenbacher Weg, Scherrwiesenweg, Schletterweg, Kneippstraße, Mittelöschweg, Buchenstock, Wehrlang, Dürrenbach, Kleinhaslach, Bufflerweg, Grabenstraße, Kemptener Straße, Georg-Bader-Straße.

Ortschaften

Beuren: 5. Januar um Beuren herum, am 6. Januar im Kernort Beuren nach dem 10.30-Uhr-Gottesdienst.

Rohrdorf: 6. Januar nach dem 9-Uhr-Gottesdienst.

Menelzhofen: 6. Januar nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in Menelzhofen, Haubach und in allen Einzelhöfen um Menelzhofen.

Bolsternang: 6. Januar nach dem 9-Uhr-Gottesdienst.