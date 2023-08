Die „Schwäbischen Beach Boys“ laufen in Burkwang heiß

Isny — Beim Hören des Bandnamens „Rikas“ mag sich spontan der Gedanke an eine Herkunft aus dem Norden einstellen. Dem ist aber nicht so, kommen diese vier jungen Pop–Musiker doch von um die Ecke, aus Korntal–Münchingen bei Stuttgart. Sie feierten am Freitag ihren Auftritt im Burkwanger Theaterzelt ausgiebig. Passend dazu im Gepäck ihr Debüt–Album „Showtime“ (2019) sowie neuere Stücke. Was ihre Live–Acts so besonders macht, dass auch an diesem Abend der Dance–Floor ausgebucht war? Für die Antwort muss man einfach dabei gewesen sein.

Zwischen Kitsch und Ernsthaftigkeit

Vergangenes Jahr war es der Wahl–Berliner Fil Bo Riva mit Band, der das Zelt zu frenetischen Begeisterungsstürmen animierte. Jetzt sind es Gitarrist Chris Ronge, Keyboarder Sascha Scherer, Bassist Sam Baisch und Schlagzeuger Ferdinand Hübner. Alle vier singen auch, was quasi eines ihrer Markenzeichen ist. Beim Namen „Hübner“ dürfen Insider aufhorchen, ist Ferdinand doch der Sohn von Veit Hübner und damit Tango–Veit–Abkömmling.

Die vier Musiker kennen sich seit der Schulzeit und haben sich nach dem Abitur für die Band entschieden. Betitelt wurden die Newcomer in jüngerer Zeit mit „Schwäbische Beach Boys“, die „Gute–Laune–Musik“ machen und, so Sascha Scherer, sich damit auf Messers Schneide zwischen Kitsch und Ernsthaftigkeit befänden. Ganz schön selbstkritisch, möchte man meinen und damit auch nicht fehlliegen. Nachdem die Vorgruppe „The Drunken Dentists“, ebenfalls bestehend aus vier jungen Musikern, die Bühne geräumt hatte und alles für Rikas umgebaut war, standen sie parat. In Reih’ und Glied nebeneinander. Ihr Traum sei es schon lange gewesen, einmal in einem Zirkuszelt auftreten zu können. Der hat sich damit an diesem Abend erfüllt.

„Swabian Samba“ oder „Goodbys Sunshine“

Was zu Beginn ihrer Show nicht wirklich überzeugte, war die Akustik. Ihre Stimmen verklangen mehr oder weniger unter den dröhnenden Basslinien, was aber zusehends ins Gleichgewicht kam und damit auch, zum Glück, ihr Auftreten. Von purer Leichtigkeit und Lebensfreude ist im Zusammenhang mit der Band oft die Rede. Beides setzten sie ab „Never leaving the house“ und der anschließenden Mitmach–Nummer um. Ja, sie zu erleben, ruft Erinnerungen an die legendären Beach Boys wach. An „Good Vibrations“ und „California Dreaming“, doch tönen ihre vorzugsweise selbst getexteten Songs wie „Swabian Samba“ oder „Goodbys Sunshine“ frischer, poppiger als in den 1960er Jahren.

Sobald sie sich von ihrer steifen Aufstellung befreit hatten und durchstarteten, selbst tanzten, sich Gitarren–Duos lieferten, ihren Drummer mit ins Boot holten und Scherer Keyboard gegen Gitarre tauschte, fanden sie zu der viel beschworenen Leichtigkeit. Sind sie damit aus der Zeit gefallen, womöglich altbacken? Davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, sie heben sich ab von der großen Masse und bringen neuen Schwung in die Szene, aber keinen Kitsch. Und der Gesang? Der verschaffte sich endgültigen Raum in dem Song „Superstitious“. Da fließt alles und verbreitet beste Laune, wenn ihre Mehrstimmigkeit so wunderbar durchklingt. Nicht zuletzt die von Keyboarder Scherer, der sich zu einem Solo aufmachte und klar war — da ist noch viel mehr drin.