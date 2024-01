In seinen Büchern hat sich der Isnyer Thomas Fritz bisher damit beschäftigt, was einen guten Redner ausmacht und wie er es geschafft hat, aus dem Hamsterrad auszusteigen - jetzt nimmt sich der 58-Jährige den aktuellen Zustand Deutschlands vor. „Die Realität schlägt jede Satire. Die Leiden des Max Mustermann“ heißt das neueste Werk des früheren Geschäftsführers von Dethleffs und Isny Marketing, der zudem jahrelang Vorsitzender der Kinderfestkommission war.

Auf 187 Seiten arbeitet sich Fritz in einer Art Selbsttherapie an den drängenden Problemen unserer Zeit ab und gibt gleichzeitig Lösungsvorschläge. Im Interview mit Michael Panzram erklärt er, was ihn zu seinem dritten Buch bewegt hat, was er damit bezwecken will und wem er es zur Lektüre geschickt hat.

Herr Fritz, was war der Anlass für Sie, ein Buch über den aktuellen Zustand Deutschlands zu schreiben?

Fritz: In den letzten Jahren habe ich in vielen Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Unternehmern gemerkt, dass der Unmut und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zunehmen. Jedes Mal bin ich mit einem unguten Gefühl nach Hause gegangen. Irgendwann war mir klar, dass ich ein Ventil brauche, um das Ganze zu verarbeiten. Ich wollte mir den Frust von der Seele schreiben. Mir war aber gleich klar, dass ich nicht nur motzen will, sondern auch Lösungen anbieten. So entstand die Idee zu dem Buch.

Ihre zwei bisherigen Bücher haben Sie unter Ihrem eigenen Namen publiziert, jetzt nutzen Sie die Pseudonyme Karl Klug und Sepp Scheißer. Warum?

Ursprünglich hatte ich mir auch überlegt, etwas in Richtung Podcast, Youtube oder TikTok zu machen. Das Buch sollte eigentlich die Grundlage dafür sein. Ich wollte meine Gedanken einer breiteren Öffentlichkeit auf allen Kanälen näherbringen. Es sollte einen geben, der motzt, und einen, der meint, es besser zu wissen. So kamen die Namen Herr Klug und Herr Scheißer zustande. Da aber Podcasts und Videos zu produzieren, recht zeitaufwendig ist, ist es im Moment noch eine Idee.

Immerhin das Buch ist fertig. Was steckt hinter dem speziellen Aufbau mit zwei Seiten, die sich immer direkt aufeinander beziehen?

Es ist eben genau dieses Prinzip, dass es einen gibt, der motzt und dann einen, der eine Lösung aufzeigt. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der sehr pragmatisch und lösungsorientiert denkt. Deswegen wollte ich das Buch logisch und klar ersichtlich aufbauen. Auf der linken Seite beschreibe ich immer einen Aufreger, auf der rechten Seite biete ich einen Vorschlag, wie es bis zum Jahr 2030 besser werden könnte. Übrigens steht da nicht immer nur meine Meinung, sondern eine, die ich zusammengetragen habe aus vielen Gesprächen. Ich beschreibe die Probleme aus der Sicht des normalen deutschen Durchschnittsbürgers, von Max Mustermann.

Lässt sich das, was Sie in den einzelnen Kapiteln beschreiben, auf einen einzelnen Nenner bringen?

Das Fazit meines Buchs ist relativ klar: Es muss wieder der gesunde Menschenverstand regieren. Politiker müssen sich aus ihrer Ideologie lösen und mehr zum Bürger vor Ort gehen, dass sie endlich erkennen, was die wirklich wichtigen Themen sind. Ich habe das Gefühl, dass sich viele mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen und das, was die Menschen in der Breite bewegt, außen vor lassen.

Ihr Buch ist im vergangenen Jahr erschienen. Die aktuellen Entwicklungen schreien eigentlich schon nach einer Fortsetzung, oder?

Da ist schon wieder irre viel passiert seither. Deshalb habe ich ja die Idee, einen Podcast zu machen. Da könnten sich Herr Klug und Herr Scheißer Woche für Woche darüber unterhalten, was gerade schief läuft im Land.

Was würden die beiden Herren wohl zu den Bauernprotesten sagen?

Diese Proteste passen genau in das Bild, das mein Buch auf der einen Seite vermittelt. Da wird wild über die verschiedensten Kürzungen nachgedacht, anstatt mal bei sich selber anzufangen. Die Politiker könnten zum Beispiel auf die nächste Erhöhung der Diäten verzichten, sie könnten den sehr teuren Bundestag verkleinern, darauf verzichten, das Bundeskanzleramt neu zu bauen - das braucht außer dem Bundeskanzler nämlich kein Mensch -, und so mit gutem Beispiel vorangehen. Dann wäre auch die Bereitschaft in der Bevölkerung größer, auf manches zu verzichten.

In einem Kapitel erwähnen Sie, dass Sie inzwischen gar nicht wenige Menschen mit vernünftigen Ansichten kennen, die die AfD wählen. Sie plädieren dafür, diese Partei nicht auszugrenzen. Warum?

Dass die AfD völkische und rechtsnationale Tendenzen hat, ist klar. Doch wir müssen davon ausgehen, dass unter denjenigen, die die AfD wählen oder sie künftig wählen wollen, ganz überwiegend normale Bürger sind. Die sind frustriert und machen aus Protest ihr Kreuz woanders. Die Ungerechtigkeit und die Unfähigkeit der anderen Parteien macht die AfD stark. Wenn diese wieder anfangen, Politik für den normalen Bürger zu machen, würde die AfD wie einst die NPD in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Sie haben das Buch auch an Politiker, Entscheider und Multiplikatoren geschickt. Was haben Sie sich davon versprochen und wie waren die Rückmeldungen?

Ich wollte damit Denkanstöße geben. Und das ist vielleicht hier und dort sogar gelungen. Die Kabarettistin Monika Gruber etwa hat mir geantwortet, dass sie das Buch auf den ersten Blick sehr interessant fand und es auf dem Stapel mit den Büchern liegt, die sie noch lesen wird; Wolfgang Grupp, dem ich bei der Isnyer Zunftfeier letzten Sommer gegenüber gesessen bin, hat mir einen ganz netten Brief geschrieben; CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann meinte, viele der Themen, die ich beschreibe, fänden sich auch im CDU-Grundsatzprogramm wieder. Manche haben sich einfach für das Buch bedankt. Das freut mich. Und ein kleines bisschen habe ich den Eindruck, wenn ich mich so umsehe, dass einige Lösungen, die ich beschreibe, schon umgesetzt werden.

Karl Klug, Sepp Scheißer; Die Realität schlägt jede Satire – Die Leiden des Max Mustermann. 9,90 Euro; Verlag Books on Demand, Norderstedt; ISBN: 978-3-7578-6874-1. Thomas Fritz will „sämtliche Erträge dieses Buches gemeinnützigen Einrichtungen spenden, um seinen Teil zu einem besseren Deutschland beizutragen“.