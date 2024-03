Die nta Isny öffnet am 16. März ihre Türen

Die nta Isny lädt am Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der Ausbildung ein. Besucher können die Fachbereich Biotechnologie, Chemie, Informatik, Pharmazie genau unter die Lupe nehmen.

Am Tag der Ausbildung zeigen Schüler ihre Laborwelten und Projekte und Lehrkräfte stellen ihre Praktika und Ausbildungsgänge vor. Besucher werden selbst zu Assistenten und führen unter Anleitung kleine Experimente durch. Der Besuchertag bietet die Gelegenheit, in alle Fachbereiche zu schnuppern und die nta kennenzulernen, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr Infos zu den Berufskollegs und dem Tag der Ausbildung stehen online unter www.nta-isny.de