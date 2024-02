Die Narren übernehmen in Isny die Macht

In Isny beginnt am Donnerstag die Hochfasnet mit dem traditionellen Rathaussturm. Um 17 Uhr übernimmt die Narrenzunft Lachende Kuh um ihre Zunftmeisterin Manuela Benes symbolisch die Macht. Wer wohl neben Bürgermeister Rainer Magenreuter in die Zwinge muss?

Abends geht es dann (ab 19.11 Uhr) zur Weiberfasnet in der Eisdiele hoch her. Am Rußigen Freitag ist die Guggenmusik Isny wieder mit ihrer Kneipentour durch die Innenstadt dran. Los geht’s um 18.30 Uhr im Engel, weiter geht’s im Horke (19 Uhr), im Irish Pub (19.45 Uhr), im Schwarzen Adler (20.30 Uhr), im Café Vesta (21.30 Uhr), im Bären (22.15 Uhr) und schließlich im Hello My Deer (23.15 Uhr).

Der Montagabend gehört ebenfalls den Guggen mit ihrem Kissball (ab 20 Uhr) im Kurhaus. Krönender Abschluss ist der Umzug durch Isny am Fasnetsdienstag ab 13.33 Uhr.