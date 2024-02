Das Isnyer Rathaus ist gestürmt, die Narren haben die Macht übernommen. Kurz nach 17 Uhr war es für Bürgermeister Rainer Magenreuter traditionell am Gumpigen Donnerstag vorbei mit der Herrlichkeit. Er musste in die Zwinge und vor das Narrengericht.

Am Nachmittag hatte Magenreuter bereits per Facebook und WhatsApp durchblicken lassen, dass die närrische Zeit auch im Rathaus angebrochen ist. Verkleidet als Troubadix, mit Harfe ausgestattet, schrieb der Bürgermeister auf seinem Profil: „Isny macht Musik - und hat einen Barden (der auch noch singen kann...)! Damit war auch das Motto der Party in der Stadtverwaltung klar.

Sanfte Klänge gab es dann aber beim Rathaussturm nicht gerade zu hören. Die Guggenmusik Isny führte die Narren lautstark musizierend in der Wassertorstraße zum Rathaus, wo Magenreuter noch mit dem goldenden Schlüssel posierte und ein paar Zeilen aus „Bei uns in Isny“ sang.

Kurhaus-Modell aus Lego

Als die ersten Treiber dann mit der Leiter den Balkon erklommen hatten, war es um den Bürgermeister geschehen. Der Schlüssel wanderte nach kurzem Kampf in die Hände von Zunftmeisterin Manuela Benes, Magenreuter musste in die Zwinge. Die beliebte Frage war: Wer kommt an seine Seite? Es erwischte die neue Kämmerin Christiane Höllring, die im Hippie-Outfit erstaunlich gute Miene machte zu ihrem Einstand in aller Öffentlichkeit nach wenigen Wochen Amtszeit.

In der Wassertorstraße zeigte der Narrensamen beim Kuhtanz, was er drauf hat, die Guggenmusik spielte auf, auch aus Beuren war eine Abordnung der Narrenzunft Urig Beuren um Zunftmeister Tobias Badent dabei.

Alle waren nach dem erfolgreichen Rathaussturm in den großen Sitzungssaal eingeladen, wo das Narrengericht tagte. Der stellvertretende Zunftmeister Benjamin Stehle empfing Magenreuter und Höllring, hielt ihnen die Verfehlungen und Versäumnisse des vergangenen Jahres vor - und präsentierte eine ganz eigene, närrische Lösung für die Sanierung des Kurhauses: ein Modell aus Lego. „Damit soll jetzt der Gemeinderat spielen“, nahm Magenreuter den Vorschlag schicksalsergeben und schlagfertig an. Sogleich kam außerdem die Idee auf, dass das Modell auch zum Marktplatz passen könnte - wegen der grünen Platte, auf dem der nicht ganz ernst gemeinte Kurhaus-Vorschlag stand.

Nach dem offiziellen Teil sorgte die Guggenmusik noch für ordentlich Stimmung, dazu gab es Getränke und Würstchen.