Die Einführung der Ehrenamtskarte in Isny hat für viele strahlende Gesichter gesorgt. Ganz besonders glücklich erschien an dem Abend Ende Januar, an dem die ersten Karten in einem feierlichen Rahmen ausgegeben wurden, aber Gabriele Kimmerle. Seit Jahren hatte sie sich dafür stark gemacht, dass Ehrenamtliche die Wertschätzung bekommen, die sie durch ihren unermüdlichen Einsatz verdienen. Hauptamtsleiter Frank Reubold würdigte Kimmerle gar als „Mutter der Ehrenamtskarte“.

Als Gabriele Kimmerle vor etwas mehr als fünf Jahren beschloss, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren, hatte die SPD-Stadträtin noch ein letztes großes Anliegen. Sie wollte dafür sorgen, auch wenn sie dies in der ihr im politischen Amt verbleibenden Zeit nicht mehr schaffen würde, dass die vielen Ehrenamtlichen in der Stadt endlich richtig wertgeschätzt werden. Es sollte ihr „Erbe“ nach langjähriger politischer Tätigkeit sein.

Was es bedeutet, sich ehrenamtlich zu engagieren, wusste Kimmerle nur zu gut. In zahlreichen Ämtern leistete sie freiwillige Arbeit, etwa im Netzwerk Asyl oder im Stadtseniorenrat. Als sie schließlich im Sommer 2019 aus dem Gemeinderat ausschied, kündigte sie in ihrer Abschiedsrede an, was sie vorhatte und ließ sie nicht locker. „Eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne ehrenamtlich engagierte Bürger“, erklärte sie ihre Motivation.

Erstes Gruppentreffen

Kimmerle machte sich auf die Suche nach Menschen mit dem gleichen Ziel. Und sie wurde schnell fündig. Erst stand noch der Gang ins Rathaus an, um Hauptamtsleiter Reubold anzukündigen, was sie vorhatte. Dann ging es in die konkreten Gespräche mit Mitstreitern. Jochen Rimmele (Katholische Kirche), Matthias Hellmann (Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragter), Elisabeth Rupf-Bolz (Kinderschutzbund), Sabine Bracciale (Pflegestützpunkt), Anita Gösele (im Rathaus zuständig für den sozialen Bereich), Susanne Pfeffer (Tafel) und Sonja Seel (Diakonie) scharte sie um sich und berief ein erstes großes Treffen ein. Von der Stadtverwaltung war neben Reubold bald Karina Rast im Boot und wurde zu einer unverzichtbaren Ansprechpartnerin.

„Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht“, erinnert sich Kimmerle. Jeder berichtete, wie es in seiner Struktur mit dem Ehrenamt läuft. Alle seien sich einig gewesen, dass es irgendeine Form von Anerkennung für diese Menschen geben müsse. Wertschätzung war der Begriff, der fortan über allen Überlegungen schwebte. Bald kam zur Gruppe auch Annette Steybe hinzu, die eine neu geschaffene Stelle für Ehrenamtsentwicklung und Engagementförderung bei der katholischen Kirche übernahm.

Übergabe in feierlichem Rahmen

Irgendwann stand in der Arbeitsgruppe die gemeinsame Idee, eine Ehrenamtskarte einzuführen. Die Gruppenmitglieder machten sich kundig, wie so etwas in Isny aussehen könnte. Im Rathaus stießen sie in diesem Moment noch auf Zurückhaltung, weil dort auf eine Ehrenamtskarte verwiesen wurde, die gerade auf Landesebene entwickelt werde. Damit gaben sich Kimmerle und Co. aber nicht zufrieden. Sie wollten eine eigene Karte für Isny gestalten. Als schließlich Sibylle Lenz (FW) als Vertreterin des Gemeinderats in die Gruppe aufgenommen wurde, kam die Idee richtig in Fahrt. Diese Verbindung zu den politischen Entscheidern mündete in den FW-Antrag, eine Ehrenamtskarte einzuführen - und nicht darauf zu warten, bis in Stuttgart vielleicht mal was vorangeht.

Die Entscheidung des Gremiums vor etwas mehr als einem Jahr, im Januar 2024 die Ehrenamtskarte einzuführen, war ein Triumph für die Arbeitsgruppe, aber ganz besonders für Gabriele Kimmerle. Fast fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat war sie mit ihrem persönlichen Anliegen am Ziel. Wie gut das Angebot gleich angenommen wurde, zeigte die feierliche Übergabe an mehr als 100 Ehrenamtliche in der Mensa im Schulzentrum. Kimmerle selbst bekam ihre Karte von Reubold mit warmen Worten überreicht. Inzwischen seien es mehr als 250 Isnyer, die eine Ehrenamtskarte beantragt und bekommen hätten, freut sich Kimmerle. Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden, Weiterentwicklungspotenzial sieht sie aber jetzt schon. Das habe aber Zeit, sagt sie. Im April will sich die Arbeitsgruppe wieder treffen, um die Einführung der Ehrenamtskarte zu bewerten. Dann soll es darum gehen, die bisherigen Eindrücke zu sammeln. Es dürfte ein Treffen werden, an dem wieder viele strahlende Gesichter zu sehen sind.