Sie sind eine Herzensangelegenheit ‐ die „Allgäu-Konzerte“, die Christian Segmehl seit 2020 an verschiedenen, teils außergewöhnlichen Orten in der Region unter großem Aufwand organisiert. Er ist nicht nur ein begnadeter Saxophonist, sondern auch privater Kulturveranstalter.

Ein volles Haus bescherten ihm am Samstag in Isny die Auftritte des Streichquartetts aus Solistinnen und Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks sowie der Bürgerkapelle Lana aus Südtirol im Kurhaus am Park. Hochkaräter sind sie allesamt, denn das ist das Motto dieser Konzertreihe ebenso wie die Vielfalt musikalischer Stile.

Ein gutes Händchen

Segmehl bringt zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammenzugehören scheint. Dafür hat er ein ausgesprochenes Feeling. Auch dieses Mal wieder. Lange sei dieses groß angelegte Projekt geplant gewesen, angestoßen dadurch, dass im Allgäu die Blasmusik sehr präsent ist. Die Bekanntschaft zwischen Segmehl und der Bürgerkapelle Lana, welche eines der führenden Blasorchester im gesamten Alpenraum darstellt, ist eher eine zufällige gewesen. Erwachsen ist daraus eine Freundschaft, die 2021 bereits zu einem gemeinsamen Auftritt in Lana führte.

Nun gastierten die 65 Musikerinnen und Musiker in Isny. Allein nur deren Unterbringung ist eine immense Herausforderung. Während sie im zweiten Teil des Abends auftraten, gebührte der Auftakt Joseph Haydns Quartett in G-Dur, op. 77 Nr. 1 mit den Geigerinnen Andrea Kim, Anne Schoenholtz und Nikola Birkhan an der Viola. Für die erkrankte Cellistin Sissy Schmidhuber sprang Thomas Ruge ein.

Blick in die Zukunft

Haydn, gerühmt als der „Vater des Streichquartetts“, schloss 1799 mit diesem und einem Weiteren die Gattung ab. Kein Abgesang, eher werfen sie einen Blick in die Zukunft und erschienen einem am Abend in dieser außerordentlichen Aufführung moderner denn je.

In Auftrag gegeben von Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz setzte das Allegro vom ersten Takt hochkomplex an. Das Ensemble bestach mit einer klaren grazilen Tonmodulation, die die darunter liegende Dramatik durchhörbar machte. Das nachfolgende Adagio gehört mit zum Innigsten und wenn man so will zum Romantischsten, was Haydn je geschrieben hat. Dieser langsame Satz ist derart ineinander verwoben, wechselt zwischen Oberstimmen und Tutti hin und her, dass in ihm all die Sehnsucht zu Tage tritt. Keinen Moment scheint der Facettenreichtum im Menuetto, der sich wie ein fortlaufender Reigen entfaltet, still zu stehen und sich im abschließenden, von wilden Pizzicati bestimmten Presto zu übertreffen.

Ein scharfer Kontrast

Mit Jacob ter Veldhuis und seinem Werk „Tallahatchie Concerto“ betraten neben dem Quartett Pianist Christian Schmid, Kontrabassist Song Choi und Christian Segmehl als Saxofon-Solist die Bühne. Ter Velduis’, 1951 in Groningen in den Niederlanden geboren, 2001 komponiertes Werk bot einen scharfen Kontrast zu Haydn. Einerseits. Andererseits ist genau das gewollt und bewies, dass Zeit nicht nur linear verlaufen muss.

Ter Veldhuis kursiert auch unter der Bezeichnung „Andy Warhol of new music“, was mit daher rührt, dass er neben dem klassisch Zeitgenössischen einen Hang zur Rockmusik hat. Äußerst beeindruckend gab sich das virtuose Zusammenspiel zwischen Streichinstrumenten und Saxofon, das sich von gemäßigten Tempi in immer höher pulsierende Gefilde steigerte.

Eine Augenweide

Ein drittes Highlight dieses Abends war der Aufmarsch der mehr als 60 Musikerinnen und Musiker der Bürgerkapelle Lana, die aus Südtirol angereist waren. Schon ihre Trachten sind eine Augenweide, von der feinst ausbalancierten Instrumentierung ganz zu schweigen. Mit Dirigent Martin Knoll am Pult eröffneten sie den Reigen auserwählter Blasmusik mit Thomas Doss’ „Ouverture Allemande“ (2006).

Sie soll die Freundschaft zwischen Deutschland, Österreich und den angrenzenden Ländern symbolisieren. Es war ein glanzvoller, den Saal des Kurhauses klanglich erfüllender Auftakt, den sie mit Roberto Molinellis „Four Pictures from New York“ (2001) und Segmehl als Solisten weiter trugen. Versonnen, wenn Big Apple in „Dreaming Day“ gerade zum Leben erwacht ‐ vital und ekstatisch, vom Jazz angehaucht in „Tango Club“.

Alfred Reeds „Paso Doble (A la Corrida!)“ versetzte das Publikum kurzzeitig in eine Stierkampfarena, während Satoshi Yagisawas „Pompeji“ (2011) dessen Untergang vor 2000 Jahren in hoch dramatischer Erzählweise offerierte. Nur, damit war dieses vom Publikum umjubelte „Allgäu-Konzert“ noch nicht beendet.

Am Sonntag ging es weiter

Am Sonntag, ebenfalls im Kurhaus, startete die Lanaer Bürgerkapelle zu einem Südtiroler Frühschoppen. Erst in kleiner Böhmischer Besetzung, dann mit großem Blasorchester aufwartend. Passend dazu Allgäuer Bier und Käse, Speck und Schüttelbrot. Was Segmehl gefreut hat, ist, dass viele Gäste vom Samstagabend vor lauter Begeisterung am Sonntag ein zweites Mal kamen.

Was ihn auch gefreut hat, ist, dass bereits am Samstagnachmittag während der Proben für den Abend zahlreiche Schulkinder aus Leutkirch, Wangen und Isny die Gelegenheit ergriffen, auf Tuchfühlung mit den Musikerinnen und Musikern zu gehen.