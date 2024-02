Die Lebensmittelretter sind in Isny aktiv

Die unglaubliche Menge von 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel wird jedes Jahr weltweit verschwendet. Seit 2012 gibt es die Bewegung Foodsharing, die es sich, neben den Tafeln zum Ziel gesetzt hat, dem entgegenzuwirken. Sowohl die Tafeln als auch eine Ortsgruppe der sogenannten Foodsaver sind in Isny organisiert. Die drei Botschafter dieser Gruppe, Marko Karpf, Maxi Busch und Mareike Traub erklären, wie das vor Ort funktioniert.

Die Lebensmittelretter sind in Isny seit 2021 unterwegs. Zwölf Betriebe in der Region konnten sie bereits von dem Konzept überzeugen. Sie holen jede Woche mehrmals bei den unterschiedlichsten Märkten und Firmen der Region Lebensmittel ab, die ansonsten in der Tonne landen würden. „Mein Engagement ist ein kleiner Beitrag, dem entgegenzuwirken“, sagt Marko Karpf. Außerdem freue er sich, neue Foodsaver kennenzulernen, Ideen auszutauschen und möglichst viele Menschen auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen.

„Beim Retten der Lebensmittel gilt das Prinzip: Tafel first“, erklärt Karpf. Das heißt, die Tafeln haben immer den Vortritt. Es werden nur die Lebensmittel abgeholt, die nach der Rettung durch die Tafeln noch übrig sind. „Meist sind diese noch einwandfrei“, zeigt er an diesem Nachmittag auf einen gut gefüllten Rollwagen von Früchte Jork. Freitags und samstags holen sie, meist in einer Gruppe von zwei bis drei Foodsavern, Gemüse, Obst und andere Frischeartikel ab, die oft nur aus optischen Gründen nicht mehr im regulären Verkauf angeboten werden. Die ungewollten oder überproduzierten Lebensmittel werden gerecht aufgeteilt und dann beispielsweise an Nachbarn und Freunde verteilt.

Wertschätzung von Lebensmitteln erhöhen

Die Bedürftigkeit spiele bei ihnen, im Gegensatz zu den Tafelläden, keine Rolle, betont Busch. Im Vordergrund stehe das Retten und, dass nichts verschwendet wird, in dem viel Arbeit von Landwirten und oft auch lange Transportwege stecken. „Ich finde es schlimm, dass in unserem kapitalistischen System Überproduktion einkalkuliert ist und es für Unternehmen kostengünstiger sein kann, Lebensmittel wegzuwerfen, anstatt sie weiterzugeben. Als Foodsaver kann ich praktisch handeln und die Lebensmittel selbst verbrauchen oder weitergeben“, sagt Busch.

Die Foodsaver wollen die Wertschätzung von Lebensmitteln erhöhen. Foodsaver kann werden, wer sich auf der Internetseite www.foodsharing.de anmeldet und ein kleines Quiz durchläuft. Das sei notwendig, um das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit den erhaltenen Lebensmitteln zu schärfen, erklärt Karpf. Auf gar keinen Fall dürfen die Lebensmittel weiterverkauft oder gar in der Gastronomie verwendet werden, das besagen die Regeln, mit denen sich jeder Lebensmittelretter einverstanden erklärt. Auch für die Weitergabe von bereits zubereiteten Lebensmitteln oder für solche mit aufgedrucktem Haltbarkeits- oder Verbrauchsdatum gelten strenge Vorschriften.

Rund 50 aktive Foodsaver

Im Moment gibt es in Isny rund 50 aktive Foodsaver, die in den Genuss der Verteilung kommen. Ihre Arbeit ist komplett ehrenamtlich und auch Ausgaben für Sprit und ab und zu einen Kühlanhänger tragen sie selbst. Wer die Dachorganisation mit Spenden unterstützen möchte, kann sich auf der Internetseite an einer derzeit laufenden Spendenaktion beteiligen.

In einigen Bezirken gibt es sogenannte Fairteiler-Schränke. Dort legen die Foodsaver gerettete Lebensmittel hinein und kümmern sich um die Hygiene und Ordnung in den Schränken. „Oft entsteht hier das ein oder andere nette Gespräch und ich sehe viele glückliche Gesichter“, freut sich Karpf. Für Isny ist geplant, im März einen „Fairteiler“-Schrank aufzustellen mit Regalen für die Lebensmittel und einem Kühlschrank. Der Standort ist noch nicht abschließend geklärt, wird aber über die „Schwäbische Zeitung“ rechtzeitig bekannt gegeben. „Dort kann jeder, nicht nur die Foodsaver, übrige Lebensmittel hinbringen und sich bedienen“, erklärt Traub. Die Idee dahinter ist, das Angebot sehr niederschwellig zu gestalten. Ihre Motivation dahinter erklärt sie so: „Ich finde es schlimm, dass die Mengen an Lebensmitteln die wir retten, oft nicht erreichbar sind, für die Menschen, die darauf angewiesen wären. Deshalb möchte ich sie für alle zugänglich machen.“