Die Narrenzunft Lachende Kuh aus Isny ist in eine kurze Fasnetssaison gestartet. Beim traditionellen Hörnerwetzen stimmte sich Zunftmeisterin Manuela Benes mit vielen Mitglieder auf die kommenden Wochen ein. Weil es keine Zeit zu verlieren gibt, stand am Sonntag bereits der erste Umzug an.

Was der Beginn der Fasnetszeit in den Narren so auslösen kann, nachdem sie zuvor wieder fast ein ganzes Jahr lang darauf warten mussten, ihre Masken und ihr Häs hervorholen und anziehen zu dürfen, verdeutlichte die Isnyer Zunftmeisterin Manuela Benes am vergangenen Wochenende perfekt. „Jetzt isch Fasnet!!! Wer was anderweitig von mir wissen will, ab Aschermittwoch bin ich wieder verfügbar“, ließ sie verlauten und sprach damit vermutlich allen Zunftmitgliedern aus der Seele. Wer es mit der Narren hält, für den ist jetzt die schönste Zeit des Jahres angebrochen.

Spaß haben, Regeln einhalten

Die Saison ist allerdings eine sehr kurze, der Aschermittwoch ist bereits Mitte Februar erreicht - so sind die kommenden Wochen dementsprechend gut belegt. Schon am Sonntag waren die Isnyer auf ihrem ersten Umzug in Kleinweiler. Zwei Tage zuvor saßen sie im Haldenhof noch traditionell zu ihrem Hörnerwetzen zusammen, um sich einzustimmen und das eine oder andere Thema auch ernst zu besprechen. Denn so eine Fasnet, die soll natürlich zwar ausgelassen sein, folgt aber nicht zuletzt Regeln, ohne die es nicht geht.

„Habt euren Spaß“, sagte Benes zwar, erinnerte dann aber mit ihrem Stellvertreter Benjamin Stehle auch daran, dass ein jeder im Häs die gesamte Narrenzunft repräsentiere und nicht nur sich selbst. Nicht weniger wichtig ist, dass die Kleidung und Masken in ordentlichem Zustand sind und ebenso ordentlich getragen werden.

Langjähriger Zunftmeister geehrt

Neben 15 Umzügen in anderen Städten, stehen den Isnyern auch einige eigene wichtige Veranstaltungen bevor. Am Freitag, 19. Januar, etwa wird ab 16 Uhr die Fasnet um den Narrenbaum auf dem Marktplatz gefeiert, am Freitag, 2. Februar, ist ab 14 Uhr Kinderball im Kurhaus am Park, am Samstag, 3. Februar, beteiligen sich die Lachenden Kühe ab 17 Uhr an der Guggennacht der Guggenmusik Isny, am Donnerstag, 8. Februar, wird um 17 Uhr das Rathaus gestürmt, der Bürgermeister abgesetzt und die Macht übernommen, am Dienstag, 13. Februar, schließlich, bildet der Umzug durch Isny ab 13.33 Uhr den krönenden Abschluss der Saison.

Bei den Ehrungen stach besonders der langjährige Zunftmeister Frank Müller hervor, der vor zwei Jahren von Benes abgelöst worden war. Müller ist bereits seit 40 Jahren aktives Mitglied bei den Isnyer Narren.