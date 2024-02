Die Guggenmusiker aus Isny sind Stimmungsgaranten

Die Guggenmusik Isny ist aus der Fasnet nicht wegzudenken. Wo die Gruppe auftaucht und spielt, ist Stimmung garantiert. Sie ist der Taktgeber inmitten der närrischen Ausgelassenheit.

Als Michael Motz sich weit nach Mitternacht in den Gang des Busses stellt, der gerade wieder in Richtung Isny aufbricht, blickt der Vorsitzende zufrieden in die Runde. Es war wieder einmal ein langer Tag voller Musik und guter Laune für die Guggenmusik aus Isny. Los geht es an diesem Gumpigen Donnerstag zum Auftakt in die Hochfasnet schon am Nachmittag. Mit Motz und Co. an der Spitze rückt die Narrenzunft Lachende Kuh aufs Rathaus vor, um Bürgermeister Rainer Magenreuter abzusetzen und die Macht zu übernehmen.

Mit Pauken und Trompeten sorgen die Guggenmusiker für gute Laune. Sobald die ersten Töne erklingen, ist drumherum eine Reaktion zu erkennen. Einfach nur zuschauen? Geht nicht. So ist es am Donnerstag zunächst vor dem Rathaus, so ist es später im großen Sitzungssaal, wo Magenreuter vors Narrengericht muss. Und so setzt sich der Tag fort. Die Guggenmusiker sind noch als nächtliches Highlight beim Weiberball in Aitrach vorgesehen. Bevor sie in den Bus steigen, der am alten Bahnhof wartet, machen sie aber noch einen kleinen Abstecher in die Pilsbar Barfly. Hier haben sie heute ein Versprechen einzulösen. Weil die Wirtin demnächst aufhört, hat sie sich gewünscht, dass die Guggenmusik noch einmal bei ihr spielt.

Rein ins Getümmel

Als alle mit ihren Instrumenten in Position gehen, ist quasi der ganze Raum ausgefüllt. Dirigent Christian Schiegg steht sogar hinterm Tresen und verschafft sich immer wieder mit einer Trillerpfeife die nötige Aufmerksamkeit, um das nächste Stück anzusagen und die Konzentration auf den Einsatz zu lenken. Nach ein paar Liedern, inklusive Zugabe, geht es weiter nach Aitrach. Dort angekommen, bleiben noch ein paar Stunden bis zum Auftritt. Für die Guggenmusiker heißt das: Rein ins Getümmel, die Fasnet feiern und das Programm mit Männergarde, Lumpenkapelle und Liveband genießen.

Kurz vor Mitternacht bringen die Isnyer Guggenmusiker den Weiberball in Aitrach noch einmal ordentlich in Schwung. (Foto: Michael Panzram )

Was eine Guggenmusik auslösen kann, ist zu vorgerückter Stunde in der aufwendig geschmückten Halle in Aitrach zu bewundern. Die Reihen im Hauptraum haben sich schon ordentlich gelichtet, die Atmosphäre ist nicht gerade sensationell, da ziehen die Isnyer voller Tatendrang kurz vor Mitternacht musizierend ein. Plötzlich ist wieder Stimmung in der Bude und vor der Bühne bauen sich die Ballbesucher tanzwillig auf. Für die Isnyer ist es der letzte große Einsatz am Ende eines intensiven Tages. Alle legen sich ordentlich ins Zeug. Danach bleibt Zeit für einen Absacker, bevor der Bus wieder die Heimat ansteuert.

Volles Programm bis Aschermittwoch

Kaum dass der Bus anfährt, will Michael Motz im Gang stehend noch einmal ein paar Worte loswerden. Wie schon Stunden zuvor lobt er alle für ihren Einsatz. Auf der Hinfahrt nach Aitrach hatte er das ebenfalls gemacht und dabei auf das geschaut, was schon hinter der Gruppe liegt: Eine kurze und intensive Fasnet, die mit der alle fünf Jahre stattfindenden Guggennacht am vergangenen Samstag einen besonderen Höhepunkt bereithielt. „Das war wirklich großartig“, blickt Motz auf ein Fest zurück, das tausende Besucher in die Isnyer Innenstadt lockte.

Noch liegen weitere intensive Tage und Nächte vor den Guggenmusikern. Bis Aschermittwoch stehen zahlreiche Auftritte bevor. Schon am Freitag ging es weiter mit ihrer traditionellen Kneipentour durch Isny. Am Wochenende warten dann wieder Bälle und Umzüge. Zum guten Schluss folgen am Montagabend der von der Guggenmusik veranstaltete Kissball im Kurhaus am Park und am Dienstag der große Narrensprung durch Isny. Dann wird es sicher wieder heißen: What a music kiss me? Guggenmusik Isny!