Die Ehrenamtskarte Isny ist zum Jahresbeginn gestartet

Seit Herbst läuft die Vorbereitung zur Ehrenamtskarte 2024 der Stadt Isny im Allgäu, mit Beginn des neuen Jahres wird sie ausgegeben. Über 100 Ehrenamtliche haben die Ehrenamtskarte bereits online beantragt.

Die ersten Ehrenamtskarten für Isny werden in einer kleinen Feierstunde am Mittwoch, 31. Januar, ausgegeben. Wer alle Kriterien erfüllt und damit berechtigt ist, die Ehrenamtskarte zu bekommen, ist dazu eingeladen. Diejenigen, die die Karte schon beantragt haben oder in den nächsten Wochen noch beantragen, erhalten nach erfolgter Prüfung der Anträge eine persönliche Einladung zur Feier.

Für die Prüfung der eingegangenen Anträge braucht die Stadtverwaltung einen persönlichen Ansprechpartner je Verein oder Institution, der die Daten zum Umfang der jeweils geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeit formlos bestätigt. Sollte diese Person noch nicht gemeldet worden sein, bittet die Verwaltung darum, dies zeitnah nachzuholen.

Wer seinen Antrag jetzt noch stellt, kann bei der Feier im Januar seine Ehrenamtskarte persönlich bekommen. Die Antragsstellung der Ehrenamtskarte mit ihren Vergünstigungen fürs Jahr 2024 ist aber auch darüber hinaus bis einschließlich 30. November möglich. Anschließend wird die Ehrenamtskarte per Post zugesandt.

Ehrenamtskarte