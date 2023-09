Der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv ist mit einem ganz besonderen Termin in die Herbstsaison gestartet. Beim Besuch der Gebrüder Dieing bekamen die Teilnehmer das Startup–Unternehmen „Wood.In.Vision“ präsentiert, das sich die Digitalisierung des Waldes vorgenommen hat. „Heute gibt es etwas Außergewöhnliches“, versprach Dietmar Dieing — und hielt Wort.

Im Isnyer Industriegebiet am Galgenbühl bot sich am vergangenen Dienstagabend eine etwas seltsame und ungewöhnliche Szenerie: Mitten auf der Straße fuhr immer wieder eine mächtige Baumerntemaschine auf und ab, die sonst nur im Wald zum Einsatz kommt. Mit dem Greifer schwenkte der Fahrer zu einer Laterne und deutete an, sie umschließen zu wollen. Dann ließ er aber von ihr ab und setzte in gerader Linie zurück. Auch von der einbrechenden Dunkelheit ließ sich der Fahrer nicht abhalten, sondern schaltete an dem Harvester einfach etliche Strahler an, die den Arbeitsbereich ausleuchteten. Im Wechsel hatte er immer wieder zwei Fahrgäste hinter sich in der Fahrerkabine sitzen, denen er sein Vorgehen erklärte.

Die Drohne blinkt grün und rot

Währenddessen zog eine rot und grün blinkende Drohne über dem Bereich weitläufig ihre Kreise. Gestartet war sie in der Einfahrt eines Grundstücks auf einem kleinen blauen Kreis, der mit einem H versehen war, wie es von Hubschrauberlandeplätzen bekannt ist. All das wurde beobachtet von kleineren Menschengruppen an verschiedenen Stellen. Was das alles sollte? Der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv war zu Besuch bei den Gebrüdern Dieing, die ihr Startup–Unternehmen „Wood.In.Vision“ vorstellten. Für die Teilnehmer war es ein Ausflug in eine digitale Welt, die sich nach Zukunft anfühlte.

2010 haben die Gebrüder Dietmar, Manuel und Christoph Dieing einen Forstbetrieb gegründet. Das Geschäft lief seither zwar erfolgreich, aber irgendwann sei er an einen Punkt gekommen, erzählt Dietmar Dieing, an dem er sich eingestanden habe, dass es ihn angesichts eines recht kleinen Betriebs gestört habe, die Wochenenden immer im Büro zu verbringen. Die Lösung des Problems lautete für ihn und seine zwei Brüder: Die Arbeitsabläufe mussten schneller und effektiver werden. Somit war die Idee zum Startup „Wood.In.Vision“ geboren.

Dynamisch und digital

Das seit 2021 existierende Unternehmen ist nach eigener Auskunft „eine zukunftsfähige, skalierbare Plattform mit digitalen Anwendungen [...], die eine ressourcenschonende, prozessorientierte, langfristig dokumentierbare und auf Kreislaufgedanken basierende Waldbewirtschaftung ermöglicht. Heißt: Die Betriebssteuerung für den modernen Forstbetrieb erfolgt dynamisch und ist digital.

Zur Umsetzung ihrer Ideen haben die Gebrüder Dieing eine Mannschaft aus Forstprofis, Ingenieuren, Soft– und Hardwareentwicklern und Betriebswirten um sich geschart. Wie die Digitalisierung des Waldes funktioniert, bekamen die Unternehmensstammtischler an verschiedenen Stationen präsentiert. Mit dem Harvester zeigten die Dieings anhand der „Trockenübung“ auf der Straße, wie genau sie durch vorab festgelegte Routen vorgehen können.

Ein Hektar Land pro Minute erfasst

An der Drohnen–Station verdeutlichte Förster und Mitarbeiter Moritz Wingartz, wie aus der Luft die erforderlichen Daten exakt erfasst werden. Wo steht Schadholz? Wo hat ein Sturm seine Spuren hinterlassen? Diese und andere Fragen können nun die später mit Kennzeichen versehenen Luftbilder aufzeigen, ohne dass auch nur ein Mensch in den Wald hineingegangen sein und sich zeitaufwendig umgesehen haben muss. In der Spitze könne die Drohne in einer Minute etwa einen Hektar Land erfassen, verdeutlichte Wingartz.

Neben der reinen Information bekamen die Unternehmensstammtischler auch einen Einblick, wie es in einem Startup — allein der Begriff klingt für Isnyer ja schon nach neuer Welt — so zugeht. Englische Begriffe waren in der Kommunikation an diesem Abend alles andere als eine Seltenheit, die Räume waren voll von elektronischen Geräten, alle Mitarbeiter bewegten sich mühelos innerhalb ihrer Laptops, IPads und Handys. Das Gefühl von Aufbruch lag in der Luft. Dietmar Dieing präsentierte eine ganze Reihe von Firmen und staatlichen Institutionen, mit denen die Firma schon zusammenarbeite. Die Kurve mit der Prognose — für Umsatz, Kunden und Lizenzen –, die er für die kommenden Jahre auflegte, führte in allen Bereichen steil nach oben.

Die Wochenenden bleiben belegt

Sprich: Die Gebrüder Dieing machten deutlich, was aus einer guten Idee entstehen und welche Vorteile sie haben kann. Wenn auch nicht nur. Als er gefragt wurde, ob er nun an den Wochenenden frei habe, zögerte Dietmar Dieing kurz und antwortete dann augenzwinkernd: „Nein.“ Woran das liegt, lag auf der Hand: an der Weiterentwicklung des Startups „Wood.In.Vision.“