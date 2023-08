Die Bewerbungsphase für Bürgermeisterwahl in Isny hat begonnen. Seit Mitternacht können Interessenten offiziell kandidieren, um am Sonntag, 12. November, auf dem Wahlzettel aufzutauchen. Gleich am Samstag will Amtsinhaber Rainer Magenreuter seine Bewerbung abgeben.

Wer wird Isny als Bürgermeister in die 30er–Jahre führen? Lange sah es danach aus, dass diese Frage eine spannende werden könnte. Nachdem Rainer Magenreuter bereits vor knapp einem Jahr angekündigt hatte, für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen, wurden im Hintergrund diverse Namen von möglichen Gegenkandidaten diskutiert.

Richtig warm lief sich aber nur einer: der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger. Über Monate, bis kurz nach dem Kinder– und Heimatfest, sondierte er, stellte sich bei allen Fraktionen vor, führte zahlreiche Gespräche — und entschied dann, etwas überraschend, auf eine Kandidatur zu verzichten.

Magenreuter will am Samstag kandidieren

Seither herrscht, sicher auch bedingt durch die Sommerpause, tiefes Schweigen im politischen Isny. Weitere Kandidaten sind, ob von außerhalb oder aus der Stadt kommend, nicht in Sicht. Doch das kann sich noch ändern. Klar ist, dass ab jetzt zumindest offiziell Bewerbungen abgegeben werden können.

Es ist davon auszugehen, dass Rainer Magenreuter im Laufe des Samstags der erste Bewerber sein wird. Vor acht Jahren war Herausforderer Peter Rist ihm zuvorgekommen und hatte pünktlich mit Beginn der Frist zur Geisterstunde seine Kandidatur offiziell gemacht. Durch den Gegenkandidaten entspann sich ein harter Wahlkampf mit einem relativ engen Ergebnis: Magenreuter siegte mit knapp 60 Prozent.

Frist läuft bis 16. Oktober

„Eigentlich seit der Termin für die Wahl festgelegt ist, bin ich in Vorbereitungen“, erklärt Magenreuter.

Er schaue nach Terminen für den Wahlkampf, lasse Fotos von sich machen und fertige Texte an — alles in seiner Freizeit, weil seine Arbeit als Bürgermeister davon unberührt bleiben muss. Denn auch wenn er das Amt schon innehat, bewirbt sich Magenreuter als Privatmann.

In den kommenden etwas mehr als sieben Wochen — die Frist läuft, bis 16. Oktober, 18 Uhr — bleibt nun abzuwarten, ob der Amtsinhaber doch noch einen Herausforderer bekommt. Wenn nicht, geht es am 12. November eigentlich allein um die Frage, wie viele Wahlberechtigte sich zur Wahlurne begeben, um ihr Kreuz zu machen.