Die frisch gebaute „Verbundschule am Rotmoos Isny“ hat am Montag endlich ihren Betrieb aufgenommen. Mit dem ersten Schultag strömten mehr als 700 Schülerinnen und Schüler und mehr als 60 Lehrkräfte in das neue Gebäude. „Es war ein wunderbarer Start“, blickte Schulleiterin Wanda Rohse am Mittwochvormittag auf die ersten Tage unter ganz neuen Voraussetzungen zurück.

Rund um die Verbundschule in Isny sieht es dieser Tage immer noch nach einer großen Baustelle aus: Bagger und Lastwagen der Firma Edelmann, die für die Außenanlagen zuständig ist, fahren herum, zwischen Schule und Mensa wird gebaggert, Paletten voller Pflastersteine stehen herum, am Haupteingang ist noch ein roter Baucontainer übrig — doch der Eindruck täuscht. Denn in der Schule hat pünktlich am Montagvormittag der Unterricht begonnen. Der Betrieb läuft, auch wenn sich die Arbeiten ums Haus noch bis in den Mai hinziehen sollen.

Alle machen große Augen

Im Schulgebäude war in der vergangenen Woche in einem ordentlichen Schlussspurt alles fertig geworden. „Große Augen“ hätten Schüler und Lehrer gemacht, als sie am Montag erstmals zum regulären Unterricht ins Gebäude kamen, sagt Rohse. Für sie selbst war dieser Moment vor allem eine Erleichterung, weil damit die lange, aufwendige und stressige Planungs– und Umzugsphase beendet war — und der Betrieb tatsächlich funktionierte, wie sich im Laufe der nächsten Stunden herausstellen sollte.

Aus den Reihen der mehr als 700 Schülerinnen und Schüler sowie 65 Lehrerinnen und Lehrer seien sehr gute Rückmeldungen gekommen, berichteten Rohse und Samuel Holzhäuer, einer der beiden stellvertretenden Schulleiter, am Mittwoch. „Absolut positiv“, seien die Reaktionen ausgefallen. Auch selbst sind sie begeistert von den Möglichkeiten und den Standards, die die mehr als 30 Millionen Euro teure Schule bietet. „Ein wertiges, schönes Gebäude“, freute sich Holzhäuer, der für die Klassenstufen acht bis zehn verantwortlich ist, während Anette Messer, die zweite stellvertretende Schulleiterin, die Klassenstufen fünf bis sieben betreut.

Caféteria und Arbeitsplätze für die Lehrer

Als besonders bemerkenswert empfinden Rohse und Holzhäuer die Atmosphäre innerhalb des Gebäudes. Hier könne in Ruhe gearbeitet werden, nicht nur während des Unterrichts, sondern auch abseits davon. Für die Lehrer steht nicht mehr nur klassisch ein einziges, großes Lehrerzimmer zur Verfügung. Der Bereich ist jetzt zweigeteilt. Im Erdgeschoss haben sie eine Caféteria als Treffpunkt zum Austausch, zudem gibt es in den oberen Stockwerken für jeden einen extra Arbeitsbereich.

Schon jetzt, nach kürzester Zeit, sei zu spüren, dass das neue Gebäude die Identität gestärkt habe, erklärte Holzhäuer:

„Das ist unsere Schule und wir sind stolz darauf.“ Samuel Holzhäuer

Rohse imponierte in den ersten Tagen vor allem die „pädagogische Architektur“, die ganze neue Möglichkeiten des Unterrichts biete. Das sei sicher der größte Vorteil. Sehr hilfreich seien zudem die technischen Voraussetzungen, etwa mit digitalen Tafeln „Es funktioniert“, freute sich Rohse über die Eindrücke der ersten Tage.

Dickes Lob für den Hausmeister

Dass so viel funktioniert, sei ganz vielen Menschen zu verdanken, sagte die Schulleiterin. Einen einzelnen Mitarbeiter will sie aber hervorheben: Hausmeister Kai Kustermann, der nicht nur für die Verbundschule, sondern auch für die Grundschule am Rain zuständig ist. „Ohne ihn würde hier gar nichts laufen“, lobte Rohse.