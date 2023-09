Der WSV Isny lässt die Rollen glühen

Beim zweiten Lauf zum Verbandspokal des Schwäbischen Skiverbandes ist in Pfullingen ein City-Sprint auf dem Programm gestanden. Innerhalb der Nordic Trophy mussten die Teilnehmer in der freien Technik je nach Alter eine Strecke von 700 beziehungsweise 1300 Metern zurücklegen. Nach einem Prolog im Einzelstart gegen die Uhr wurden die Finalläufe eingeteilt und in 6er-Heats Sportler gegen Sportler hartgekämpft. Für eine bestmögliche Chancengleichheit beim Material wurden die Skiroller zentral zur Verfügung gestellt und den Athleten zugelost.

Der WSV Isny war laut Mitteilung mit 24 Sportlerinnen und Sportlern ins Echaztal angereist und in fast allen Altersklassen vertreten. Im Rahmen der SSV-Cup-Gesamtwertung gab es dadurch wieder viele Punkte für die Teamwertung, die der WSV Isny zu verteidigen hat.

Starke Leistungen der Isnyer

Herausragende Leistungen zeigten bei hochsommerlichen Temperaturen Sigrid Mutscheller, Valentin Rudhart und Jakob Moch. Alle drei waren in ihren Altersklassen nicht zu schlagen und holten den Sieg nach Isny. Während Valentin Rudhart in einem Wimpernschlagfinale das bessere Ende für sich hatte, machten Mutscheller und Moch ihre Siege schon vorzeitig auf der Strecke klar.

Eine starke Leistung zeigte auch Kaya Paitz, die sich in der Klasse U15 weiblich auf dem zweiten Rang platzierte. Emilia Tasser komplettierte das Podest als Dritte dieser Altersklasse. Ebenfalls den Vizerang sicherte sich Lara Meroth bei den Juniorinnen. Weitere Topplatzierungen gab es für Viktoria Rudhart (Platz drei, U12), Paul Mechler (Platz vier, U14) und Tim Paitz (Platz vier, Junioren).

Mit der Reisetasche nach Pfullingen

Tim Paitz musste sogar die große Reisetasche mit nach Pfullingen nehmen, denn für ihn ging es mit dem Landestrainer gleich weiter ins Trainingslager nach Oberhof. Hier findet in knapp zwei Wochen auch die zentrale Leistungskontrolle des Deutschen Skiverbandes statt, die in einer Drei-Tages-Veranstaltung als Deutschlandpokal gewertet wird.

Auch Sportler der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch waren dabei. Jakob Schneider (U12) wurde nach Platz acht im Finale dann Neunter. Luzie Link und Luis Mendler (beide U13) wurden jeweils Sechste. Ganz erfreulich die U16: Rosa-Lina Schneider erkämpfte mit Prolog-Bestzeit im spannenden Finale den zweiten Platz. Jonas Reich, Sechster im Prolog, erkämpfte sich mit beherztem Finallauf über 1300 Meter den Sieg und Michl Mendler folgte als Vierter. Annette Ammann (Damen) wurde Zweite.