Die Besucherzahlen auf dem heimeligen Markt in Innenhof des Schlosses haben ein wenig unter dem nasskalten Wetter gelitten. Dennoch strömten viele Besucher abends auf dem von Feuerschalen beleuchteten Weg vom Wassertor bis zum schmiedeeisernen Tor. Am Samstagmorgen gab es einen kurzen Schreckmoment und einen Einsatz für die Feuerwehr.

Aufgrund einer Dachlawine, die Freitagnacht in den Innenhof des Schlosses abgerutscht war und zwei Bierbänke zerstört hatte, rückte die Isnyer Feuerwehr mit der Drehleiter und der Höhenrettungsgruppe an, um alle Dächer des Schlosses abzuschaufeln.

Andrang lässt etwas nach

Während der Eröffnungstag am Mittwoch laut Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH (IMG) gut besucht war - Schneeflocken, die nachmittags vom Himmel rieselten, bescherten eine weihnachtliche Stimmung -, waren an den Folgetagen etwas weniger Gäste da. Dennoch zeigten sich die Marktbeschicker nach einer ersten Umfrage zufrieden.

Da die Isnyer Schlossweihnacht mittlerweile überregional bekannt ist, kamen am Wochenende zahlreiche Besucher mit Reisebussen. Auch Patienten aus den Kurkliniken wollten sich den fünftägigen Weihnachtsmarkt nicht entgehen lassen. In den vergangenen Jahren entstand vor allem abends auf dem Rundweg eine Engstelle für die Besucher. „Der rote Teppich, der mitten durch den Schlossinnenhof führt, war in diesem Jahr doppelt so breit“, das habe den Besucherstrom extrem entzerrt, sagt Mechler.

Tägliches Engelefliegen

Beim täglichen Engelefliegen um 18.30 Uhr, war weniger Gedränge als in den Vorjahren zu verzeichnen, stellte Mechler fest. Das habe aber den Vorteil, dass jedes Kind zum Zug komme und die eine oder andere Leckerei von den bereitstehenden Engele mitnehmen könne.

„Vor dem Engelefliegen und nachmittags am Wochenende ist beim Weihnachtskarussell immer großer Andrang“, sagt Viola Grubart. Nach einer lustigen Karussellrunde ging es für die Kinder ins Himmlische Postamt, zum Weihnachtsschmuck basteln und Briefeschreiben an das Christkind. Ausverkauft war das Jedelhauser Figurentheater „Nils Karlson Däumling“ am Samstag. Mucksmäuschenstill lauschten die Kinder der Geschichte im Refektorium des Schlosses.

Stabile Preise

Ab 19 Uhr, sobald das Engele wieder sicher in sein temporäres Heim im Abtshaus hinaufgeschwebt ist und dort bis zum nächsten Abend wartet, lichten sich die Reihen kurzzeitig. Jetzt ist die richtige Zeit, sich mit Glühwein und Essen einzudecken. Die Preise für den Punsch und Glühwein sind zum Vorjahr stabil geblieben, von 2,50 bis vier Euro pro Tasse. Er wird seit vielen Jahren ausschließlich im Mehrwegtassen verkauft. Das Essensangebot war groß und vielfältig: Von Schupfnudeln über Dinnete, Bratwurst, auch vom Wild, über indisches Essen und Crêpes zum Nachtisch war für jeden etwas dabei.

Müllkonzept aufgegangen

Die Müllvermeidung durch Mehrweggeschirr war dieses Jahr ein großes Thema der IMG. Dafür hatten sie statt der einen, drei Gastro-Spülmaschinen bereitgestellt. „Für uns war es überraschend zu sehen, dass der Bauhof abends nur einen Bruchteil des Mülls abtransportieren muss“, sagt Mechler zufrieden. „Das heißt, für uns ist die Idee aufgegangen.“ Die Standbetreiber reagierten unterschiedlich auf die Anforderung: Das Essen ging entweder in der Serviette direkt von der Hand in den Mund oder tatsächlich auf Mehrweggeschirr. Was allerdings zu einem größeren personellen und organisatorischen Aufwand führe, war von zwei Standbetreibern zu hören.

In der Remise gab es in diesem Jahr wieder täglich unterschiedliche Vorführungen von Kunsthandwerkern. „Wieder ausgezeichnet dekoriert von Hans Wagner, dafür ein großes Dankeschön“, sagt Mechler.

Petris Lachs ein Renner

Für viele Besucher ist traditionell der erste Anlaufpunkt im Schlossinnenhof die Ecke der Partnerschaftsstände mit den markanten Finnenzelten. Petri und weitere Helfer aus Finnland war in diesem Jahr wieder selbst da. Allerdings auf Umwegen, da sein Flugzeug wegen des Schneechaos auf dem Münchner Flughafen in Frankfurt landen musste. Dennoch haben es Petri und sein Lachs rechtzeitig geschafft. Der Andrang zum am offenen Feuer gerösteten Lachs war wie immer riesengroß, auch wenn dieses Jahr 17 Euro für eine Portion auf der großen Schiefertafel standen.

Die Gravenchonais, aus der französischen Partnerstadt Notre-Dame-De-Gravenchon veranstalteten in diesem Jahr eine Tombola und verkauften originalen Käse aus ihrer Region. Begeistert vom Isnyer Bier der Brauerei Stolz werden sie wieder mit einem Transporter voller Gerstensaft nach Frankreich zurückfahren, um es dort auf ihrem Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende zu verkaufen.

Ein großes Programm

Auf der Bühne wurde ein ausgiebiges Programm von hiesigen Chören, Kindern, Jodlern und Musikkapellen geboten, sodass mittlerweile überall weihnachtliche Stimmung angekommen sein müsste. Jeden Abend zur Sperrstunde der Schlossweihnacht beendeten die Isnyer Turmbläser den Markt.