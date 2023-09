Hinschauen, etwas tun, Menschen in Not beistehen: Seit Jahren werben Polizei und der Landkreis Ravensburg intensiv für Zivilcourage und geben zugleich Tipps, wie jeder im Ernstfall helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Am Mittwoch, 11. Oktober, werden in Leutkirch wieder Menschen ausgezeichnet, die sich vorbildlich verhalten haben. Schwäbische.de hat vorher ihre Geschichten aufgeschrieben.

Isny, Kinderfestsamstag, gegen 20 Uhr: Während in der ganzen Stadt ausgiebig gefeiert wird, ist Florian Finkbeiner mitten in seiner Schicht im Rewe-Supermarkt nahe dem Kurhaus am Park. Er jobbt hier zweimal pro Woche neben seinem Wirtschaftsinformatikstudium an der Hochschule Ravensburg/Weingarten. Den ganzen Tag über ist schon viel los gewesen. Die Menschen sind in Feierlaune, das Wetter ist bestens.

Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Bald schon wird der Feierabend erreicht sein. Nun soll der 26-Jährige aber noch draußen Plakate aufhängen und geht vor die Eingangstür. Dort ist er nicht lange, als er erkennt, dass sich nur wenige Meter von ihm entfernt auf dem Parkplatz etwas zusammenbraut.

Wäre ich nicht dagewesen, hätte er wohl weiter auf ihn eingeschlagen. Florian Finkbeiner

Er sieht, erzählt Finkbeiner, dass zwei von vier Männern, die gemeinsam in einem Auto sitzen, in Streit geraten ‐ und dieser völlig eskaliert. Der Beifahrer steigt aus, läuft nach hinten, reißt die Tür auf und fängt an, auf einen der Männer auf der Rückbank einzuschlagen. Immer und immer wieder schlägt er zu, erinnert sich Finkbeiner. Derjenige, der die Prügel einstecken muss, wehrt sich und versucht auszusteigen. Vor dem Auto geht er zu Boden und bleibt liegen. Dort bekommt er von seinem Kontrahenten sogar einen Tritt gegen den Kopf.

Mann liegt bewusstlos am Boden

Florian Finkbeiner zögert nicht und geht dazwischen. „Was soll das? Bleib weg!“, ruft der Supermarktmitarbeiter dem Angreifer zu und stellt sich zwischen diesen und den am Boden liegenden Mann. Einen letzten Tritt gegen den Kopf des Opfers kann Finkbeiner zwar nicht verhindern, sehr wohl aber, dass der Täter nun ablässt. „Ich habe gar nicht nachgedacht, sondern bin gleich dazwischengegangen“, sagt Finkbeiner. So eine Situation habe er noch nie erlebt.

Inzwischen sind auch andere Unbeteiligte dazugekommen. Der Mann, der brutal geschlagen wurde, liegt blutend und bewusstlos am Boden. Finkbeiner informiert seine Chefin über den Vorfall auf dem Supermarktparkplatz und ruft den Rettungsdienst. Der Angreifer wird zurückgehalten und bleibt am Tatort stehen, bis die Polizei eintrifft. Das Auto, in dem er ursprünglich mit dem Opfer gesessen hatte, ist dagegen nicht mehr da. Sanitäter kümmern sich um den verletzten Mann, der inzwischen wieder bei Bewusstsein ist, die Polizei nimmt den Angreifer fest.

Auszeichnung mit Zivilcouragepreise

Ohne Finkbeiners Eingreifen, beschreibt die Polizei den Fall, „wäre die Tat weitaus schlimmer ausgegangen“. „Wäre ich nicht dagewesen, hätte er wohl weiter auf ihn eingeschlagen“, beschreibt Finkbeiner die Situation. Als der eine Mann abgeführt und der andere ins Krankenhaus gefahren wird, geht der 26-jährige Retter zurück an die Arbeit und beendet seine Schicht. Am Mittwoch, 11. Oktober, wird Florian Finkbeiner dafür, dass er Zivilcourage gezeigt hat, in Leutkirch ausgezeichnet.